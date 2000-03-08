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Раздел: Авто  
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В Украине стремительно растут продажи электрокаров

В Украине стремительно растут продажи электрокаровЛидерами по количеству зарегистрированных электрокаров являются Киевская область.

Количество зарегистрированных в Украине электрокаров за два первых месяца 2018 года увеличилась вдвое по сравнению с 2017 годом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Об этом свидетельствует официальная статистика МВД Украины о первой регистрации автомобилей на территории Украины (кроме временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым). За январь и февраль 2017-го года на территории Украины впервые было зарегистрировано 196 и 205 электромобилей соответственно. Тогда как за эти же два месяца 2018 года – 801. А общее количество зарегистрированных на территории страны автомобилей на электрической тяге составляет 6558.

Одним из факторов увеличения количества электрокаров является принятый в декабре 2017 года законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Речь идет об отмене НДС и акциза на ввоз электромобилей (строк действия льготных условий – один год – до 31 декабря 2018 года). Кроме того, еще в 2015 году (нововведение начало действовать с 1 января 2016 года) для электрокаров отменили ввозную пошлину.

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Отмена НДС означает удешевление электромобиля на 20%, отмена акциза – снижение цены еще на 109 евро. То есть если привозить автомобиль из-за границы, остаются расходы на транспортировку электрокара на территорию Украины, сертификацию, оплату услуг таможенного брокера, уплаты налога в Пенсионный фонд (от 3% до 5% в зависимости от стоимости автомобиля), а также на оформление номерных знаков и техпаспорта.
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 Теги: Украина, электрокар

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Сегодня, 18:45 » Автор: Едгар Букмирза
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