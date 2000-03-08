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Раздел: Авто  
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Названы самые дорогие опции серийных автомобилей

Названы самые дорогие опции серийных автомобилей Первое место получило "звёздное небо" от Rolls-Royce.

Компании-производители предлагают для своих автомобилей некоторые очень дорогие опции, но даже среди них некоторые выделяются невообразимыми ценниками. Специалисты составили рейтинг самых дорогих аксессуаров для транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

На 1-м месте оказалась опция StarLight HeadLiner, которая стала визитной карточкой компании Rolls-Royce. В потолок автомобиля из кожи эксперты вставляют около 1,6 тыс. оптоволоконных нитей, которые объединяют лампочки. Кроме это, отметим, что их размещают под различными углами и на разную глубину. Цена иллюзии неба со звездами достигает около 1,6 млн грн.

Компания Aston Martin предлагает автолюбителям установить карбоновый обвес за примерно 915 тыс. грн. Эта опция не только позволяет транспортному средству обзавестись более спортивной внешностью, но и уменьшает его вес.

3-е место в рейтинге занимает копия носовой части суперкара Феррари 268 SP 1962 г., которая сделана в натуральную величину. За этот аксессуар просят около 686 тыс. гривен.

Набор для пикника от «Бентли» ценой в приблизительно 594 тыс. грн оказался на 4-м месте. Он представляет собой 3 бокса, сделанных из натуральной кожи, фарфоровую посуду Haviland, 4 бокала David Redman из хрусталя и плед из кашемира.

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Замыкает рейтинг сумка Mercedes-Maybach с прострочкой бежевого цвета, тисненным лого и надписью Maybach. За такой аксессуар предлагается отдать «всего» за около 139 тыс. грн.
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 Теги: автомобили, опции

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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