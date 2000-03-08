Названы самые дорогие опции серийных автомобилей

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Пока не понятно, как к этому отнесется Bentley, но громкое заявление прозвучало.

Эксперты провели исследование, которое показало, что в раз в месяц один житель Украины покупает автомобиль марки Maybach. Чаще всего подобные автомобили покупают жители центральных и восточных регионов страны. Всего в текущем году в ГАИ было зарегистрировано 6 Aston Martin, стоимость которых составляет около 15 млн. грн. Кроме