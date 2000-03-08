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Раздел: Авто  
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В беспилотных автомобилях BMW останутся педали и руль

В беспилотных автомобилях BMW останутся педали и руль Машины можно будет водить в ручном режиме.

Представители баварской компании BMW сообщили, что будущие новинки компании получат беспилотные опции, но не будут лишены руля и педалей. Баварские разработчики уверены, что клиенты хотят получать удовольствие от вождения несмотря на современные тренды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Виланд Брух, менеджер по корпоративным коммуникациям баварской компании, во время общения с прессой в Женеве заявил, что BMW не планирует отказываться от производства автомобилей, оснащенных рулем и педалями. Топ-менеджер заявил, что управление автомобилем важно в эмоциональном плане.

Наряду с этим господин Брух отметил, что BMW будет внедрять все современные технологии и беспилотные функции, но при этом клиентам дадут возможность управлять машиной вручную, оснастив модели рулем и педалями.

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Стоит напомнить, что представленный ранее концепт BMW Vision Next 100 также оснащался беспилотными функциями, но при этом имел несколько видоизмененное рулевое колесо. Разработчики сообщили, что полностью беспилотные модели от BMW появятся не ранее 2030 года.
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 Теги: BMW, руль, педали

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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