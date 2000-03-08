Раздел: Авто
Kia представила новую версию минивэна Carnival
Автомобиль имеет целый список изменений.
Автогигант Kia провел презентацию обновленного варианта минивэна Carnival, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
«Посвежевший» Kia Carnival оснастили изменённой решеткой радиатора, модернизированными бамперами, иной головной оптикой, противотуманнными фарами на LED-элементах, а также светодиодными задними фонарями.
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В салоне новинки появилась доработанная панель приборов, улучшенная шумоизоляция, а отделку выполнили из более качественных материалов. «Однообъемник» будет предлагаться с тремя рядами кресел в 7-, 9- или 11-местной комплектации.
Автогигант Kia провел презентацию обновленного варианта минивэна Carnival, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
«Посвежевший» Kia Carnival оснастили изменённой решеткой радиатора, модернизированными бамперами, иной головной оптикой, противотуманнными фарами на LED-элементах, а также светодиодными задними фонарями.
Читайте также: Kia показала новые модели в Женеве
В салоне новинки появилась доработанная панель приборов, улучшенная шумоизоляция, а отделку выполнили из более качественных материалов. «Однообъемник» будет предлагаться с тремя рядами кресел в 7-, 9- или 11-местной комплектации.
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