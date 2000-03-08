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Раздел: Авто  
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BMW планирует изготовить скоростной дрон

BMW планирует изготовить скоростной дронТестирование дрона будет проходить в BMW Welt.

Совместно с Drone Racing League немецкий автопроизводитель планирует изготовить скоростной дрон.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.

Тестирование дрона будет проходить в BMW Welt – выставочном центре в Мюнхене. Специалисты BMW будут принимать непосредственное участие в разработке технических деталей коптера.

В планах BMW и «Лиги дронов» создать беспилотник, который побьет рекорд скорости беспилотного летательного аппарата. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году в рамках гонки Drone Racing League. Тогда коптер RacerX разогнался до 265,8 км/ч.

По словам вице-президента BMW Йорга Реймана, «Альянс BMW с «Лигой дронов» может показаться несколько странным, но на самом деле гонки коптеров не слишком отличаются от автогонок».

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Ожидается, что один из этапов грядущего чемпионата, в котором примет участие самый быстрый дрон, состоится в автомобильном музее BMW в Мюнхене.
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 Теги: BMW, дрон

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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