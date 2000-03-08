BMW планирует изготовить скоростной дрон

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Служба будет контролировать и регистрировать дроны.

Такое решение позволит электрокару добраться до ближайшей зарядной станции.

Между заездами машина будет выставлена в паддоке на всеобщее обозрение

«Такси» будет представлять собой дрон для одного пассажира и его багажа.