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Производство Volkswagen Passat приостановлено: названа неожиданная причина
Выпуск Пассата будет остановлен 2 раза.
Немецкий автоконцерн Фольксваген решил на две недели остановить выпуск седана Passat на своем заводе в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Вместо этого автопроизводитель сконцентрируется на производстве более популярного внедорожника Фольксваген Атлас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Добавим, что на европейском авторынке модель Volkswagen Passat является наиболее популярным седаном D-сегмента, а само транспортное средство построено на современной производственной архитектуре MQB. Американская версия использует устаревшую платформу, что сказывается на реализациях. Недавно выпущенный Volkswagen Passat GT не смог исправить положения.
Глава завода Volkswagen в Чаттануге Кит Кинг во время общения с журналистами сказал, что выпуск Пассата будет остановлен 2 раза – с 26 по 29 марта и со 2 по 5 апреля текущего года.
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По словам руководителя предприятия, завод сохранит все 3 450 рабочих мест, а дни простоя будут использованы для увеличения квалификации сотрудников, а также для переоснащения и проф.обслуживания оборудования. Кинг признался, что в данный момент жители США все чаще отказываются от седанов в пользу семейных внедорожников, поэтому увеличение объёмов выпуска модели Volkswagen Atlas даст свои плоды.
Немецкий автоконцерн Фольксваген решил на две недели остановить выпуск седана Passat на своем заводе в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Вместо этого автопроизводитель сконцентрируется на производстве более популярного внедорожника Фольксваген Атлас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Добавим, что на европейском авторынке модель Volkswagen Passat является наиболее популярным седаном D-сегмента, а само транспортное средство построено на современной производственной архитектуре MQB. Американская версия использует устаревшую платформу, что сказывается на реализациях. Недавно выпущенный Volkswagen Passat GT не смог исправить положения.
Глава завода Volkswagen в Чаттануге Кит Кинг во время общения с журналистами сказал, что выпуск Пассата будет остановлен 2 раза – с 26 по 29 марта и со 2 по 5 апреля текущего года.
Читайте также: Названа неожиданная причина лишнего веса
По словам руководителя предприятия, завод сохранит все 3 450 рабочих мест, а дни простоя будут использованы для увеличения квалификации сотрудников, а также для переоснащения и проф.обслуживания оборудования. Кинг признался, что в данный момент жители США все чаще отказываются от седанов в пользу семейных внедорожников, поэтому увеличение объёмов выпуска модели Volkswagen Atlas даст свои плоды.
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