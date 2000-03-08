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Раздел: Авто  
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Ford планирует пополнить модельный ряд новым кроссовером

Ford планирует пополнить модельный ряд новым кроссоверомПремьеры модели не стоит ожидать раньше 2-й половины 2019 года.

Американский машиностроитель Форд вывел на дорожные испытания новый кроссовер Kuga, который в США известен под именем Escape. Планируется, что после смены генерации машина получит более просторный салон, а специалисты не исключают появления 7-местной модификации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.

На страницах зарубежных профильных изданий появились шпионские снимки Ford Kuga 2020 модельного года. На этом этапе речь идёт о тестовом муле – американский автомобиль носит старый кузов, но шасси и платформа - полностью новые. Позже специалисты Ford займутся созданием внешнего дизайна.

Для начала отметим, что кузов автомобиля стал значительно больше в районе C-стоек, а доп.пространство может превратиться в увеличенный багажный отсек или место для 3-го ряда кресел. Также об увеличении габаритов говорят и заметные зазоры в районе колес сзади.

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Нельзя не отметить, что на передней части автомобильного кузова торчат стальные провода и крепления, что говорит об тестировании совершенно нового силового агрегата. Кроме того, Ford Kuga 2020 модельного года получил завышенный дорожный просвет, что скажется на внедорожных характеристиках. Но, скорее всего, премьеры модели не стоит ожидать раньше 2-й половины 2019 года.
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 Теги: Ford, кроссовер

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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