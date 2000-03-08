Раздел: Авто
В сети показали фото разрушений моста в Киеве
На фото видно куски облицовки.
В столице Украины, в Оболонском районе, находится под угрозой обвала еще один путепровод.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Пользователь Дмитрий Б. опубликовал фотографии, на которых видно куски облицовки, упавшей с путепровода, который находится на ул. Героев Сталинграда, по направлению к Северному мосту (старое название – Московский).
"Ещё один путепровод «устаёт»... Облицовка летит, будьте осторожны", – предупреждают киевлян в комментарии к фото.
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Напомним, ранее в феврале на Шулявском мосту в Киеве произошло очередное обрушение, из-за которого пострадали около десяти автомобилей. Тогда прямо посреди дорожного полотна на мосту образовалась глубокая яма.
В столице Украины, в Оболонском районе, находится под угрозой обвала еще один путепровод.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Пользователь Дмитрий Б. опубликовал фотографии, на которых видно куски облицовки, упавшей с путепровода, который находится на ул. Героев Сталинграда, по направлению к Северному мосту (старое название – Московский).
"Ещё один путепровод «устаёт»... Облицовка летит, будьте осторожны", – предупреждают киевлян в комментарии к фото.
Читайте также: В Сети показали свежие фото Крымского моста
Напомним, ранее в феврале на Шулявском мосту в Киеве произошло очередное обрушение, из-за которого пострадали около десяти автомобилей. Тогда прямо посреди дорожного полотна на мосту образовалась глубокая яма.
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