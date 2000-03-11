Раздел: Авто
Эксперты назвали самые дорогие автомобильные бренды
Рейтинг составила известная аналитическая группа.
Аналитическая группа Brand Finance отчиталась о самых дорогих автобрендах за минувший год. В рейтинге произошли большие изменения. Mercedes-Benz перепрыгнул с третьей строчки сразу на первую благодаря позитивной динамике в размере 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Топ самых капиталоёмких брендов
- Mercedes-Benz: $43 млрд.
- Toyota: $43 млрд.
- BMW: $41 млрд.
Читайте также: Названы самые дорогие опции серийных автомобилей
Шеф Brand Finance отметил, что изобрёл первый автомобиль Карл Бенц. Сейчас компания продолжает идти путём первооткрывателя, пытаясь изобрести автомобиль будущего. Успех немецкий концерн видит во внедорожниках, электрокарах и передовых технологиях.
Аналитическая группа Brand Finance отчиталась о самых дорогих автобрендах за минувший год. В рейтинге произошли большие изменения. Mercedes-Benz перепрыгнул с третьей строчки сразу на первую благодаря позитивной динамике в размере 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Топ самых капиталоёмких брендов
- Mercedes-Benz: $43 млрд.
- Toyota: $43 млрд.
- BMW: $41 млрд.
Читайте также: Названы самые дорогие опции серийных автомобилей
Шеф Brand Finance отметил, что изобрёл первый автомобиль Карл Бенц. Сейчас компания продолжает идти путём первооткрывателя, пытаясь изобрести автомобиль будущего. Успех немецкий концерн видит во внедорожниках, электрокарах и передовых технологиях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
270
0
Оставьте свой комментарий