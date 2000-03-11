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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали самые дорогие автомобильные бренды

Эксперты назвали самые дорогие автомобильные бренды Рейтинг составила известная аналитическая группа.

Аналитическая группа Brand Finance отчиталась о самых дорогих автобрендах за минувший год. В рейтинге произошли большие изменения. Mercedes-Benz перепрыгнул с третьей строчки сразу на первую благодаря позитивной динамике в размере 10%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Топ самых капиталоёмких брендов
- Mercedes-Benz: $43 млрд.
- Toyota: $43 млрд.
- BMW: $41 млрд.

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Шеф Brand Finance отметил, что изобрёл первый автомобиль Карл Бенц. Сейчас компания продолжает идти путём первооткрывателя, пытаясь изобрести автомобиль будущего. Успех немецкий концерн видит во внедорожниках, электрокарах и передовых технологиях.
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 Теги: бренды, рейтинг

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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