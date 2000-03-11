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Раздел: Авто  
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В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland

В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland Главные обновления коснулись внешнего вида автомобиля.

В Китае Tunland дебютировал еще в 2011 году. Тем временем на китайский рынок выходит обновленный Tunland, причем эта модернизация — уже вторая за последний год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первый этап прошел минувшей осенью: тогда Tunland обзавелся полностью новым интерьером. На измененной передней панели появился экран медиасистемы и дополнительный дисплей блока микроклимата, приборы переехали в колодцы, появились иные панели дверей и накладка центрального тоннеля.

Теперь же Foton Tunland разжился новым оформлением передка — с большим щитом решетки радиатора и уменьшенными фарами. Пластиковые расширители колесных арок теперь черные, тогда как раньше окрашивались в цвет кузова. А еще поменялись задние фонари и бампер.

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Технически рамный Tunland остался прежним. Причем пока что обновленный пикап предложен только в «средней» версии, которая в Китае имеет приставку E5. Машины предлагаются с бензиновым мотором 2.4 (136 л.с.) и слабой версией турбодизеля Cummins 2.8 (116 л.с.), а еще на выбор есть два варианта по длине: 5310 или 5603 мм. Цены в КНР: от 14 до 20 тысяч долларов.

В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland
В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland
В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland
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 Теги: Foton Tunland, пикап

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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