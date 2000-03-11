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Раздел: Авто  
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Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове

Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове Модификацию автомобиля выполнили запорожские энтузиасты.

В Украине ЗАЗ Славута - достаточно распространенная модель. Тем не менее устраивает она далеко не всех. Среди недостатков автомобиля часто называют и нехватку места под грузы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Группа мастеров из Запорожья представили свой проект универсала на базе Славуты. Говорят, что могут удлинить малолитражку с помощью стекловолокна и “других прочных материалов”.

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А чтобы автомобиль был еще и привлекательным, его можно сделать двухцветным, а также обуть в современные колеса.

Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове
Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове
Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове
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 Теги: Славута, универсал, тюнинг

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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