Раздел: Авто
Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове
Модификацию автомобиля выполнили запорожские энтузиасты.
В Украине ЗАЗ Славута - достаточно распространенная модель. Тем не менее устраивает она далеко не всех. Среди недостатков автомобиля часто называют и нехватку места под грузы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Группа мастеров из Запорожья представили свой проект универсала на базе Славуты. Говорят, что могут удлинить малолитражку с помощью стекловолокна и “других прочных материалов”.
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А чтобы автомобиль был еще и привлекательным, его можно сделать двухцветным, а также обуть в современные колеса.
В Украине ЗАЗ Славута - достаточно распространенная модель. Тем не менее устраивает она далеко не всех. Среди недостатков автомобиля часто называют и нехватку места под грузы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Группа мастеров из Запорожья представили свой проект универсала на базе Славуты. Говорят, что могут удлинить малолитражку с помощью стекловолокна и “других прочных материалов”.
Читайте также: Эксперты назвали самые дорогие автомобильные бренды
А чтобы автомобиль был еще и привлекательным, его можно сделать двухцветным, а также обуть в современные колеса.
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