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Раздел: Авто  
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В Украине начали производить интересный автомобиль

В Украине начали производить интересный автомобиль Полноприводный пикап выполнен на базе Great Wall Winglе 5.

Корпорация «Богдан» официально объявила о начале выпуска специализированного автомобиля «Богдан-2351», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

«Богдан-2351» – так называется новый украинский внедорожник, официальный выпуск которого уже стартовал. Машина с кузовом типа пикап – с двухрядной 4-дверной кабиной и бортовой грузовой платформой (с тентом) предназначена для Вооруженных Сил Украины.

Она уже прошла ведомственные испытания Минобороны и рекомендована для эксплуатации. «Богдан-2351» построен на шасси полноприводного пикапа Great Wall Winglе 5. Для украинских условий эксплуатации трансмиссия, ходовая часть и рулевое управлеие были усилены.

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Под капотом скрывается турбодизельный двигатель GW4D20 мощностью 143 л.с. Спереди установлена мощная решетка «кенгурятник», а сзади – широкий стальной бампер.

В Украине начали производить интересный автомобиль
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 Теги: производство, пикап

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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