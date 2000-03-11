Раздел: Авто
В Украине начали производить интересный автомобиль
Полноприводный пикап выполнен на базе Great Wall Winglе 5.
Корпорация «Богдан» официально объявила о начале выпуска специализированного автомобиля «Богдан-2351», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
«Богдан-2351» – так называется новый украинский внедорожник, официальный выпуск которого уже стартовал. Машина с кузовом типа пикап – с двухрядной 4-дверной кабиной и бортовой грузовой платформой (с тентом) предназначена для Вооруженных Сил Украины.
Она уже прошла ведомственные испытания Минобороны и рекомендована для эксплуатации. «Богдан-2351» построен на шасси полноприводного пикапа Great Wall Winglе 5. Для украинских условий эксплуатации трансмиссия, ходовая часть и рулевое управлеие были усилены.
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Под капотом скрывается турбодизельный двигатель GW4D20 мощностью 143 л.с. Спереди установлена мощная решетка «кенгурятник», а сзади – широкий стальной бампер.
Корпорация «Богдан» официально объявила о начале выпуска специализированного автомобиля «Богдан-2351», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
«Богдан-2351» – так называется новый украинский внедорожник, официальный выпуск которого уже стартовал. Машина с кузовом типа пикап – с двухрядной 4-дверной кабиной и бортовой грузовой платформой (с тентом) предназначена для Вооруженных Сил Украины.
Она уже прошла ведомственные испытания Минобороны и рекомендована для эксплуатации. «Богдан-2351» построен на шасси полноприводного пикапа Great Wall Winglе 5. Для украинских условий эксплуатации трансмиссия, ходовая часть и рулевое управлеие были усилены.
Читайте также: Необычный тюнинг: ЗАЗ "Славута" показали в новом кузове
Под капотом скрывается турбодизельный двигатель GW4D20 мощностью 143 л.с. Спереди установлена мощная решетка «кенгурятник», а сзади – широкий стальной бампер.
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