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Раздел: Авто  
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Рассекречен интерьер нового Kia Quoris

Рассекречен интерьер нового Kia QuorisПродажи новинки должны начаться во второй половине нынешнего года.

Компания Kia опубликовала дизайн-скетч салона флагманского седана K900 следующего поколения, который в России продается под названием Quoris. Публичная премьера новинки состоится в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Новинку оснастят цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и мультимедийной системой нового поколения. Салон машины получит отделку деревом и кожей. Всего клиентам подложат 64 варианта оттенком подсветки. При этом систему освещения научат реагировать на движение. Над салоном машины работали сразу несколько дизайн-центров Kia из разных стран мира.

Как сообщалось ранее, инженеры и дизайнеры южнокорейской марки постараются превратить следующий Quoris в более роскошный автомобиль, чтобы смог приблизиться к Audi A8, Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

Что касается экстерьера новинки, то судя по ранее опубликованным тизерным изображениям новинки, отличительной чертой седана станет массивная радиаторная решетка, выполненная в фирменной концепции «Нос тигра», состоящая из 176 отдельных элементов. Кроме того, Quoris получит задние фонари и патрубки выпускной системы с хромированной окантовкой.

По неофийиальным данным, новый Kia Quoris, в отличии от предшественника, будет доступен как с задним, так и с полным приводом. Линейка двигателей включит прежний 3,8-литровый агрегат V6 мощностью около 320 сил, а также 425-сильную пятилитровую «восьмерку». Не исключено, что линейку двигателей пополнит новый битурбо мотор V6, который на спортивном фастбеке Stinger выдает 370 лошадиных сил.

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Продажи новинки должны начаться во второй половине нынешнего года.
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 Теги: Kia Quoris

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Сегодня, 11:55 » Автор: Богдан Процив
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