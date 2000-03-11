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Kia представила обновленный минивэн Carnival
Модель предложат с 2,2-литровым дизельным турбомотором с отдачей 200 лошадиных сил.
Компания Kia представила обновленный минивэн Carnival, известный также в некоторых странах как Sedona. В Южной Корее продажи автомобиля начнутся в ближайшее время. Машина получила новые светодиодные фары, другую решетку радиатора и видоизмененные бамперы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На домашнем рынке модель предложат с 2,2-литровым дизельным турбомотором. С этим же агрегатом новинка будет предлагаться и в США. Другие характеристики двигателя держатся в секрете. По неофициальным данным, мощность агрегата составит около 200 лошадиных сил.
Двигатель будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в США минивэн оснастят 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 с отдачей 280 лошадиных сил.
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Нынешнее поколение Kia Sedona в разных странах представлено с очень разнообразной линейкой моторов. Минивэн оснащается 2,7-литровым, 3,5-литровым V6 и 3,8-литровым V6 бензиновыми двигателями и 2,2-литровым и 2,9-литровым дизельными моторами.
Компания Kia представила обновленный минивэн Carnival, известный также в некоторых странах как Sedona. В Южной Корее продажи автомобиля начнутся в ближайшее время. Машина получила новые светодиодные фары, другую решетку радиатора и видоизмененные бамперы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На домашнем рынке модель предложат с 2,2-литровым дизельным турбомотором. С этим же агрегатом новинка будет предлагаться и в США. Другие характеристики двигателя держатся в секрете. По неофициальным данным, мощность агрегата составит около 200 лошадиных сил.
Двигатель будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в США минивэн оснастят 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 с отдачей 280 лошадиных сил.
Читайте также: Mercedes-Maybach рассекретил обновленный лимузин Pullman
Нынешнее поколение Kia Sedona в разных странах представлено с очень разнообразной линейкой моторов. Минивэн оснащается 2,7-литровым, 3,5-литровым V6 и 3,8-литровым V6 бензиновыми двигателями и 2,2-литровым и 2,9-литровым дизельными моторами.
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