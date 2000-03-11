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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей

Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилейБольшинство людей предпочитают нейтральные цвета.

Американцы опубликовали мировой рейтинг самых популярных цветов автомобилей. Исследование проводила Axalta Coating Systems – международная компания, которая специализируется на выпуске лакокрасочных покрытий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.

Axalta проанализировала рынки Европы, Южной и Северной Америки, Африки и Азии.

«В последнее время мы наблюдаем рост популярности ярких оттенков», — отметила Нэнси Локхарт, менеджер по маркетингу Axalta.

В Африке наибольшее предпочтение отдают светлым цветам. На «черном» континенте 63% всех автомобилей имеют белую или серебристую окраску. Любят светлое и в Китае: здесь более половины всех продаваемых авто – белые.

В Европе серый цвет на 17% популярнее, чем в других регионах мира. А вот популярность черного падает.

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В Северной Америке растет спрос на автомобили, которые выкрашены в серый. А вот у южных соседей все более популярен зеленый цвет.

Глобальный же рейтинг самых популярных цветов в мире выглядит следующим образом.

Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей
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 Теги: авто, цвет, Эксперты

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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