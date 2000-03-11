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Раздел: Авто  
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Назван самый надежный в своем классе пикап

Назван самый надежный в своем классе пикапПикап стал лучшей моделью в классе автомобилей малой грузоподъёмности согласно отчету компании DEKRA

В течение последних двух лет компания DEKRA проанализировала 15 миллионов автомобилей, прошедших государственный технический осмотр в Германии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Результаты таковы: Volkswagen Amarok – самый надёжный автомобиль с пробегом в классе автомобилей с малой грузоподъёмностью. Согласно отчёту компании DEKRA 2018 г. об автомобилях с пробегом, у Volkswagen Amarok оказалось меньше всего неисправностей среди всех исследованных автомобилей с пробегом до 50 000, до 100 000 и до 150 000 км.

В рамках исследования автомобилей с пробегом компания DEKRA специально принимала во внимание не возраст автомобиля, а именно его пробег. Ян Фельауэр (Jann Fehlauer), руководитель подразделения экспертизы автомобилей компании DEKRA Automobil GmbH, пояснил: «Мы считаем, что в отношении предрасположенности к неисправностям пробег является намного более значимым критерием, чем просто возраст автомобиля».

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Таким образом, первое место, которое занял Volkswagen Amarok в своём классе, является более ценным. «Доля использования наших пикапов в коммерческих целях существенна, – сказал Геррит Штарке (Gerrit Starke), руководитель подразделения управления продажами Volkswagen Коммерческие автомобили, принявший награду за Volkswagen Amarok от компании DEKRA. – Нашим клиентам чрезвычайно важна надёжность автомобилей, которые, как правило, за год проходят огромное количество километров. Результат Volkswagen Amarok в отчёте DEKRA 2018 г. доказывает, что на сегодняшний день он является лучшим пикапом на рынке Германии».
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 Теги: пикап, Volkswagen

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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