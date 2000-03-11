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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой

Mercedes-Benz похвалилась своей новинкойMercedes-Benz представила обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman‍

Mercedes-Benz обновил свою самую длинную машину в модельном ряду – Mercedes-Maybach Pullman. Лимузин получил ряд изменений в салоне и радиаторную решетку в стиле Mercedes-Maybach S-Class, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Обновленный Maybach Pullman можно будет узнать по новой радиаторной решетке и 20-дюймовым колесным дискам.

Также теперь в качестве опции предложат двухцветную окраску кузова. В палитре отделки салона появились три новых цвета: коричневый, бежевый с синим и серый.

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Под капотом 6,5-метрового автомобиля устанавливают 6,0-литровый V12, который способен сгенерировать 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
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 Теги: Mercedes-Benz, автомобиль

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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