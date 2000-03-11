Раздел: Авто
В Дубае появился новый необычный транспорт
Собраны кабины в Италии.
Никого не удивляет, что все последние технологии в сфере транспорта появляются именно в Дубае. Этот город не перестает удивлять, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На этот раз в Дубае испытали самоуправляемые кабины. Оригинальное название Self-driving pods. Каждая кабина вмещают до 10 пассажиров, но сидячих мест только 6. Двигается кабина по выделенной полосе со скоростью 20 км/ч.
Привод кабин разумеется электрический. Одного заряда батареи хватает на 3 часа работы. Полная зарядка занимает 6 часов. Собраны кабины в Италии.
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На презентации было заявлено, что к 2030 году планируется заменить 25% всего транспорта в Дубае на автономный.
Никого не удивляет, что все последние технологии в сфере транспорта появляются именно в Дубае. Этот город не перестает удивлять, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На этот раз в Дубае испытали самоуправляемые кабины. Оригинальное название Self-driving pods. Каждая кабина вмещают до 10 пассажиров, но сидячих мест только 6. Двигается кабина по выделенной полосе со скоростью 20 км/ч.
Привод кабин разумеется электрический. Одного заряда батареи хватает на 3 часа работы. Полная зарядка занимает 6 часов. Собраны кабины в Италии.
Читайте также: Так выглядит самый необычный в мире транспорт. Фото
На презентации было заявлено, что к 2030 году планируется заменить 25% всего транспорта в Дубае на автономный.
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