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Раздел: Авто  
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В Дубае появился новый необычный транспорт

В Дубае появился новый необычный транспортСобраны кабины в Италии.

Никого не удивляет, что все последние технологии в сфере транспорта появляются именно в Дубае. Этот город не перестает удивлять, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

На этот раз в Дубае испытали самоуправляемые кабины. Оригинальное название Self-driving pods. Каждая кабина вмещают до 10 пассажиров, но сидячих мест только 6. Двигается кабина по выделенной полосе со скоростью 20 км/ч.

Привод кабин разумеется электрический. Одного заряда батареи хватает на 3 часа работы. Полная зарядка занимает 6 часов. Собраны кабины в Италии.

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На презентации было заявлено, что к 2030 году планируется заменить 25% всего транспорта в Дубае на автономный.

В Дубае появился новый необычный транспорт
В Дубае появился новый необычный транспорт
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 Теги: Дубай, транспорт

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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