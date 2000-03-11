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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408

Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408В сети появились фотографии обновленного Peugeot 408

В интернет выложили первые фотографии бюджетника Peugeot 408, который планируют представить в Китае, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net

Характеристики:

Модель сохранит габариты.
Колесная база: 2 730 мм.

Китайская версия получит атмосферный двигатель на 1,8 л мощностью 139 л. с.
Также будут доступны турбомоторы на 1,2 и 1,6 л.
Механическая или автоматическая КПП на 6 ступеней.

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Обновлённая модель станет привлекательней. Она получит привычную радиаторную решётку. Оптика машины изменила форму в соответствии с последними тенденциями Peugeot.
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 Теги: Peugeot 408, автомобиль

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Вчера, 23:40 » Автор: Татьяна Ларина
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