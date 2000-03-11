Раздел: Авто
Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408
В сети появились фотографии обновленного Peugeot 408
В интернет выложили первые фотографии бюджетника Peugeot 408, который планируют представить в Китае, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net
Характеристики:
Модель сохранит габариты.
Колесная база: 2 730 мм.
Китайская версия получит атмосферный двигатель на 1,8 л мощностью 139 л. с.
Также будут доступны турбомоторы на 1,2 и 1,6 л.
Механическая или автоматическая КПП на 6 ступеней.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Fiat Panda
Обновлённая модель станет привлекательней. Она получит привычную радиаторную решётку. Оптика машины изменила форму в соответствии с последними тенденциями Peugeot.
В интернет выложили первые фотографии бюджетника Peugeot 408, который планируют представить в Китае, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net
Характеристики:
Модель сохранит габариты.
Колесная база: 2 730 мм.
Китайская версия получит атмосферный двигатель на 1,8 л мощностью 139 л. с.
Также будут доступны турбомоторы на 1,2 и 1,6 л.
Механическая или автоматическая КПП на 6 ступеней.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Fiat Panda
Обновлённая модель станет привлекательней. Она получит привычную радиаторную решётку. Оптика машины изменила форму в соответствии с последними тенденциями Peugeot.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
610
0
Оставьте свой комментарий