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Раздел: Авто  
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Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото

Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото Автомобиль представят уже через 10 дней.

Toyota показала первый тизер внедорожника RAV4, который презентуют на нью-йоркском автосалоне 27 марта. Пока что об автомобиле известно минимум информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

В новом RAV4 усовершенствованная линейка двигателей и активных систем безопасности. Модель построена на новой платформе TNGA. На эту платформу перенесут и другие модели Toyota.

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Внешний вид RAV4 будет похож на концепт FT-AC, который был представлен на автошоу в Лос-Анджелесе.
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 Теги: Toyota, тизер

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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