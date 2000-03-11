Раздел: Авто
Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото
Автомобиль представят уже через 10 дней.
Toyota показала первый тизер внедорожника RAV4, который презентуют на нью-йоркском автосалоне 27 марта. Пока что об автомобиле известно минимум информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
В новом RAV4 усовершенствованная линейка двигателей и активных систем безопасности. Модель построена на новой платформе TNGA. На эту платформу перенесут и другие модели Toyota.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408
Внешний вид RAV4 будет похож на концепт FT-AC, который был представлен на автошоу в Лос-Анджелесе.
Toyota показала первый тизер внедорожника RAV4, который презентуют на нью-йоркском автосалоне 27 марта. Пока что об автомобиле известно минимум информации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
В новом RAV4 усовершенствованная линейка двигателей и активных систем безопасности. Модель построена на новой платформе TNGA. На эту платформу перенесут и другие модели Toyota.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408
Внешний вид RAV4 будет похож на концепт FT-AC, который был представлен на автошоу в Лос-Анджелесе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
678
0
Оставьте свой комментарий