Раздел: Авто
В Японии представили технологичный способ борьбы с пробками
Для новых разработок уже готовят законодательную поддержку.
Для борьбы с пробками правительство Японии предлагает разрабатывать летающие автомобили. Для реализации проекта руководство страны готово финансировать разработки в этом направлении и даже изменить законы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
При Минэкономики Японии будет создан совет экспертов, который будет контролировать процесс разработки летающих автомобилей.
Японские чиновники уверены, что летающие машины не только избавят японские города от пробок, но и позволят стране возглавить мировое лидерство в новой индустрии.
Читайте также: Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото
Между тем, в рейтинге самых загруженных городов мира японских мегаполисов не оказалось. В пятёрку лидеров входит Лос-Анджелес, Москва, Нью-Йорк, Сан-Паулу и Сан-Франциско.
Для борьбы с пробками правительство Японии предлагает разрабатывать летающие автомобили. Для реализации проекта руководство страны готово финансировать разработки в этом направлении и даже изменить законы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
При Минэкономики Японии будет создан совет экспертов, который будет контролировать процесс разработки летающих автомобилей.
Японские чиновники уверены, что летающие машины не только избавят японские города от пробок, но и позволят стране возглавить мировое лидерство в новой индустрии.
Читайте также: Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото
Между тем, в рейтинге самых загруженных городов мира японских мегаполисов не оказалось. В пятёрку лидеров входит Лос-Анджелес, Москва, Нью-Йорк, Сан-Паулу и Сан-Франциско.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
191
0
Оставьте свой комментарий