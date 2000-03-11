Раздел: Авто
Tesla Model 3 разочаровала американских покупателей
В Сети появилось множество негативных отзывов о машине.
Tesla вводит в заблуждение своих покупателей. Об этом заявили некоторые владельцы абсолютно нового электрокара – Model 3, который поступил в продажу в 2017 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Американского производителя обвинили в том, что он использует в отделке салона не алькантару, а более дешевую ткань. По словам первых покупателей «тройки», интерьеры на рекламных фотографиях и реальных автомобилях отличаются.
Так, например, один из владельцев Model 3 опубликовал в Twitter снимки, на которых видно, что для отделки салона электрокара используется ткань. При этом отмечается, что автомобиль идет с премиальным пакетом оснащения, который стоит дополнительные $5 000.
О таких же проблемах сообщили владельцы автомобилей на форуме Tesla Motors Club и сайте Reddit.
На сайте «Теслы» нет упоминания о том, что в пакете «премиальной отделки» должна быть обшивка деталей салона именно алькантарой. Однако владельцы машин говорят, что за пять $5 000 рассчитывали получить более качественные материалы.
К тому же, отделка алькантарой показана на официальных снимках машины и в видеообзорах.
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Это не первый случай, когда покупатели выражают недовольство качеством электромобилей Tesla. В прошлом году американский бизнесмен Ален Коен решил подать в суд на компанию.
Tesla вводит в заблуждение своих покупателей. Об этом заявили некоторые владельцы абсолютно нового электрокара – Model 3, который поступил в продажу в 2017 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Американского производителя обвинили в том, что он использует в отделке салона не алькантару, а более дешевую ткань. По словам первых покупателей «тройки», интерьеры на рекламных фотографиях и реальных автомобилях отличаются.
Так, например, один из владельцев Model 3 опубликовал в Twitter снимки, на которых видно, что для отделки салона электрокара используется ткань. При этом отмечается, что автомобиль идет с премиальным пакетом оснащения, который стоит дополнительные $5 000.
О таких же проблемах сообщили владельцы автомобилей на форуме Tesla Motors Club и сайте Reddit.
На сайте «Теслы» нет упоминания о том, что в пакете «премиальной отделки» должна быть обшивка деталей салона именно алькантарой. Однако владельцы машин говорят, что за пять $5 000 рассчитывали получить более качественные материалы.
К тому же, отделка алькантарой показана на официальных снимках машины и в видеообзорах.
Читайте также: Силуэт Toyota RAV4 впервые показали на фото
Это не первый случай, когда покупатели выражают недовольство качеством электромобилей Tesla. В прошлом году американский бизнесмен Ален Коен решил подать в суд на компанию.
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