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Раздел: Авто  
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Появились первые подробности о новом Volkswagen Passat

Появились первые подробности о новом Volkswagen Passat Автомобиль выйдет на рынок Европы до конца года.

Немецкая компания Volkswagen сообщила о скором выходе обновленного седана Passat. Об этом сообщил глава концерна Герберт Дисс, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По его словам, машина появится на европейском рынке в текущем году. При этом обновленная модель будет доступна не только в кузове седан, но также и в виде универсала Variant. Между тем других подробностей Дисс не сообщил.

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Автоэксперты тем не менее предположили, что, скорее всего, моторная линейка нового Passat будет состоять из трех бензиновых и трех дизельных моторов. Также для новинки будет доступна гибридная силовая установка. Текущее поколение VW Passat вышло на рынок в 2014 году.
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 Теги: Volkswagen Passat, подробности

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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