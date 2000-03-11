Раздел: Авто
Появились первые подробности о новом Volkswagen Passat
Автомобиль выйдет на рынок Европы до конца года.
Немецкая компания Volkswagen сообщила о скором выходе обновленного седана Passat. Об этом сообщил глава концерна Герберт Дисс, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По его словам, машина появится на европейском рынке в текущем году. При этом обновленная модель будет доступна не только в кузове седан, но также и в виде универсала Variant. Между тем других подробностей Дисс не сообщил.
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Автоэксперты тем не менее предположили, что, скорее всего, моторная линейка нового Passat будет состоять из трех бензиновых и трех дизельных моторов. Также для новинки будет доступна гибридная силовая установка. Текущее поколение VW Passat вышло на рынок в 2014 году.
Немецкая компания Volkswagen сообщила о скором выходе обновленного седана Passat. Об этом сообщил глава концерна Герберт Дисс, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По его словам, машина появится на европейском рынке в текущем году. При этом обновленная модель будет доступна не только в кузове седан, но также и в виде универсала Variant. Между тем других подробностей Дисс не сообщил.
Читайте также: В Японии представили технологичный способ борьбы с пробками
Автоэксперты тем не менее предположили, что, скорее всего, моторная линейка нового Passat будет состоять из трех бензиновых и трех дизельных моторов. Также для новинки будет доступна гибридная силовая установка. Текущее поколение VW Passat вышло на рынок в 2014 году.
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