Раздел: Авто
В Киеве появился самый быстрый седан - Brabus Rocket 900
Машину сфотографировали на улице.
В Украине видели самый быстрый седан в мире — Brabus Rocket 900. Как не трудно догадаться из названия, цифра «900» в обозначении модели означает мощность двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Ее выдает V12 объемом 6.3 литра, который на пике развивает 1500 Нм крутящего момента.
Brabus Rocket 900 «выстреливает» до сотни за 3.7 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.
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По информации производителя, такой Brabus Rocket 900 стоит от 519 тысяч евро!В Украине, с учетом всех платежей, цена этого авто могла составить порядка 20 миллионов гривен.
В Украине видели самый быстрый седан в мире — Brabus Rocket 900. Как не трудно догадаться из названия, цифра «900» в обозначении модели означает мощность двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Ее выдает V12 объемом 6.3 литра, который на пике развивает 1500 Нм крутящего момента.
Brabus Rocket 900 «выстреливает» до сотни за 3.7 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Читайте также: Tesla Model 3 разочаровала американских покупателей
По информации производителя, такой Brabus Rocket 900 стоит от 519 тысяч евро!В Украине, с учетом всех платежей, цена этого авто могла составить порядка 20 миллионов гривен.
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