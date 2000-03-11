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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500

Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500Фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль Ford Mustang GT500.

О точной дате презентации данной модели пока ничего не известно, однако сообщается, что на рынке новинка появится в 2019 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Судя по опубликованным в сети снимкам, автомобиль Ford Mustang GT500 получит увеличенный передний бампер, крупную решётку радиатора и фары от модели Mustang 2015-2017 годов.

По мнению экспертов под капотом Ford Mustang GT500 будет установлен силовой агрегат V8 с турбонаддувом, имея рабочий объём 5,0 литра и производительность 700 лошадиных сил.

О стоимости Ford Mustang GT500 в настоящее время ничего не сообщается.

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Однако учитывая цены на предыдущие модели, можно сделать вывод, что новый автомобиль будет доступен только состоятельным людям.

Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500
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 Теги: Ford Mustang, авто

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Сегодня, 13:36 » Автор: Татьяна Ларина
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