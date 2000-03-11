Украинский автопром может исчезнуть: эксперт дал неутешительный прогноз

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Производство украинских автомобилей, после провозглашения утилизационного сбора с иномарок, подскочило в полтора раза по сравнению с летним периодом. Как выяснилось, украинцы стали покупать отечественные автомобили, а значит ввод утилизационного сбора сделал своё дело в «раскрутке» украинского автопрома. Положительная динамика

За последние пол года в Украине было выпущено 23311 автомобилей, это на 50% меньше, нежели этот же показатель за 2012 год. Такую информацию озвучила пресс-служба ассоциации «УкрАвтоПром». По их данным, производство коммерческих автотранспортных средств сократилось на 57% - до 875 машин, а выпуск автобусов на 41% - до 1083