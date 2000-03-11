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Украинский автопром может исчезнуть: эксперт дал неутешительный прогноз
Доля продукции отечественного производства на внутреннем рынке составляет 11%.
Украина имеет все шансы остаться без одной из ключевых отраслей реального сектора, которая могла бы быть мощным генератором экономического роста, технического прогресса и работодателем для десятков тысяч граждан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Об этом в своей статье пишет Михаил Резник, заслуженный экономист Украины, президент ассоциации "Укравтопром". По его словам, сегодня из 12 автосборочных заводов в Украине работают только семь, а уровень использования производственных мощностей составляет всего 2% от существующих. Количество рабочих мест за десять лет сократилось в пять раз.
"Самое мощное предприятие отечественного автопрома — ЗАЗ в прошлом году выпустило менее 2 тыс. автотранспортных средств. Следующее по масштабам предприятие отрасли — черкасский завод корпорации "Богдан", открытый в 2008 г., уже более трех лет не выпускает легковые авто, — отмечает эксперт. — Потери не только для отрасли, но и для экономики страны просто огромные".
Автор подчеркивает, что доля продукции отечественного производства на внутреннем рынке составляет 11%, а это в 4,5 раза меньше показателя десятилетней давности. Даже в наихудшем для рынка в современной истории 2015 г. этот показатель превышал 17%.
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"Верховная Рада и правительство должны наконец задуматься, что только развитие высокотехнологичных и наукоемких производств сможет сдержать почти тотальную трудовую эмиграцию талантливой молодежи, повысив спрос на квалифицированный труд с достойной оплатой", — резюмирует президент "Укравтопрома".
Украина имеет все шансы остаться без одной из ключевых отраслей реального сектора, которая могла бы быть мощным генератором экономического роста, технического прогресса и работодателем для десятков тысяч граждан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Об этом в своей статье пишет Михаил Резник, заслуженный экономист Украины, президент ассоциации "Укравтопром". По его словам, сегодня из 12 автосборочных заводов в Украине работают только семь, а уровень использования производственных мощностей составляет всего 2% от существующих. Количество рабочих мест за десять лет сократилось в пять раз.
"Самое мощное предприятие отечественного автопрома — ЗАЗ в прошлом году выпустило менее 2 тыс. автотранспортных средств. Следующее по масштабам предприятие отрасли — черкасский завод корпорации "Богдан", открытый в 2008 г., уже более трех лет не выпускает легковые авто, — отмечает эксперт. — Потери не только для отрасли, но и для экономики страны просто огромные".
Автор подчеркивает, что доля продукции отечественного производства на внутреннем рынке составляет 11%, а это в 4,5 раза меньше показателя десятилетней давности. Даже в наихудшем для рынка в современной истории 2015 г. этот показатель превышал 17%.
Читайте также: Украинский генерал дал неутешительный прогноз по Донбассу
"Верховная Рада и правительство должны наконец задуматься, что только развитие высокотехнологичных и наукоемких производств сможет сдержать почти тотальную трудовую эмиграцию талантливой молодежи, повысив спрос на квалифицированный труд с достойной оплатой", — резюмирует президент "Укравтопрома".
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