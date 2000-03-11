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Раздел: Авто  
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Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения

Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколенияАвтомобиль несколько раз был замечен в Европе.

Компания Audi представит серийный кроссовер Q8 на автосалоне в Шанхае в июне 2018 года. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на одного из членов правления компании Питера Мертенса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Такое заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции бренда. По словам топ-менеджера, кроссовер станет «новым лицом семейства Q».

Модель будут выпускать на заводе в Братиславе, где на текущий момент ведется сборка Q7 второго поколения. Стоимость кроссовера превысит 110 500 евро. На мировом рынке купеобразный вседорожник Audi будет конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

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Судя по снимкам, дизайн машины будет практически полностью повторять концепт прототип Q8 Sport, который дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Флагманский кроссовер получит массивные воздухозаборники, сплиттер и спортивные бамперы.
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 Теги: Audi, кроссовер

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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