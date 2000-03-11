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Раздел: Авто  
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В Сети выставили на продажу уникальный мотор

В Сети выставили на продажу уникальный моторК мотору прилагаются шкивы, ремни, оборудование для подачи переменного тока.

В сети выставили на продажу самый современный мотор.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Речь идет о моторе от компании Mercury Racing. Она специализируется на изготовлении двигателей для морских и речных судов.

Теперь же внимание производителя переключилось на сегмент моторов для автомобилей.

В объявлении фирмы говорится о том, что к продаже предлагается двигатель с объемом в 7 литров и мощностью 750 лошадиных сил. При его изготовлении были задействованы отдельные комплектующие от General Motors.

Силовое устройство одинаково подходит для машин как с ручной, так и автоматической трансмиссией. Бензин от 91 октанового числа и выше.

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Стоимость предложения составляет 33 тысячи американских долларов. Однако в эту цену входят годичная гарантия, настройка двигателя под каждый конкретный автомобиль.

На первый взгляд может показаться, что предложение выглядит значительно дороже аналога от General Motors. Однако бюджетный вариант часто нуждается в доработке, установке дополнительных комплектующих.
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 Теги: Mercury Racing, мотор

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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