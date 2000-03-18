Раздел: Авто
В ногу со временем: Ford Fairlane 1957 сделали электромобилем
Уникальную модификацию провели в Новой Зеландии.
В последнее время мы все чаще становимся свидетелями появления не только новых серийных электромобилей, но и конверсий авто на ДВС в электротягу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В этот раз энергетическая компания Mercury из Новой Зеландии решила преобразовать в электромобиль старый классический Ford Fairlane 1957 года выпуска.Ford Fairlane 1957 переделали в электромобиль
Для этих целей из автомобиля извлекли двигатель внутреннего сгорания и заменили его более компактным электродвигателем Siemens, который первоначально был предназначен для установки в электрические автобусы.
А в моторном отсеке над электродвигателем разместили батарейный блок, состоящий из 218 призматических батарейных ячеек общей емкостью около 50 кВт*ч.
И, хотя батарейный блок добавил и так тяжелому автомобилю лишних 400 кг, на одной зарядкие Ford Fairlane 1957 способен проехать до 120 км.
И, конечно, для работы силовой электроники пришлось разработать специальное программное обеспечение. Но в результате, теперь старенький Форд, ставший электромобилем, способен даже к быстрой зарядке.
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Преобразованную машину назвали Evie (Эви), и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии. Его целью станет популяризация преобразования авто на ДВС в «чистый» транспорт.
В последнее время мы все чаще становимся свидетелями появления не только новых серийных электромобилей, но и конверсий авто на ДВС в электротягу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В этот раз энергетическая компания Mercury из Новой Зеландии решила преобразовать в электромобиль старый классический Ford Fairlane 1957 года выпуска.Ford Fairlane 1957 переделали в электромобиль
Для этих целей из автомобиля извлекли двигатель внутреннего сгорания и заменили его более компактным электродвигателем Siemens, который первоначально был предназначен для установки в электрические автобусы.
А в моторном отсеке над электродвигателем разместили батарейный блок, состоящий из 218 призматических батарейных ячеек общей емкостью около 50 кВт*ч.
И, хотя батарейный блок добавил и так тяжелому автомобилю лишних 400 кг, на одной зарядкие Ford Fairlane 1957 способен проехать до 120 км.
И, конечно, для работы силовой электроники пришлось разработать специальное программное обеспечение. Но в результате, теперь старенький Форд, ставший электромобилем, способен даже к быстрой зарядке.
Читайте также: Появились первые подробности о новом Volkswagen Passat
Преобразованную машину назвали Evie (Эви), и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии. Его целью станет популяризация преобразования авто на ДВС в «чистый» транспорт.
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