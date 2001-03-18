Раздел: Авто
В Сети нашли запись зрелищной аварии Lamborghini и Mazda
В результате ДТП Lamborghini Aventador подлетела.
ДТП с участием суперкара произошло в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мощным автомобилям тесно на улицах мегаполисов. Подтверждением тому стало ДТП с участием Mazda и матово-чёрного Lamborghini Aventador, который не смог увернуться от появившейся перед ним "японки".
Читайте также: Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе
В результате столкновения "итальянка" получила серьёзные повреждения, поскольку побывала в полёте и приземлилась на припаркованную рядом BMW.
ДТП с участием суперкара произошло в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мощным автомобилям тесно на улицах мегаполисов. Подтверждением тому стало ДТП с участием Mazda и матово-чёрного Lamborghini Aventador, который не смог увернуться от появившейся перед ним "японки".
Читайте также: Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе
В результате столкновения "итальянка" получила серьёзные повреждения, поскольку побывала в полёте и приземлилась на припаркованную рядом BMW.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
126
0
Оставьте свой комментарий