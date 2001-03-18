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Раздел: Авто  
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В Сети нашли запись зрелищной аварии Lamborghini и Mazda

В Сети нашли запись зрелищной аварии Lamborghini и Mazda В результате ДТП Lamborghini Aventador подлетела.

ДТП с участием суперкара произошло в Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Мощным автомобилям тесно на улицах мегаполисов. Подтверждением тому стало ДТП с участием Mazda и матово-чёрного Lamborghini Aventador, который не смог увернуться от появившейся перед ним "японки".

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В результате столкновения "итальянка" получила серьёзные повреждения, поскольку побывала в полёте и приземлилась на припаркованную рядом BMW.

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 Теги: Lamborghini, Mazda, ДТП

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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