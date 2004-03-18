Раздел: Авто
Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией
Новая система подсветки предназначена для подачи сигналов другим участникам движения.
Такси Uber намерено запатентовать оригинальный способ взаимодействия между беспилотными автомобилями и пешеходами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
По мнению журналистов американского сайта о технике, компьютерах и стиле жизни, машины Uber оснастят «безумной иллюминацией». Транспортное средство станет похоже на светящийся Лас-Вегас.
Водитель может крикнуть на пешехода, а беспилотные авто не способны этого делать, поэтому взаимодействовать с человеком они станут посредством огней и звуков. По словам папарацци, такая машина попросту запугает людей.
Весной 2016 года сервис Uber начал проводить испытания беспилотных такси в американском населенном пункте Питтсбург. Позже клиентам разрешили заказывать эти машины в рамках тестового периода.
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Uber хочет полностью перейти на беспилотные транспортные средства, но сейчас имеется ряд проблем, одной из них является способ общения с пешеходами. Инженеры обещают решить данную задачу в ближайшее время.
Такси Uber намерено запатентовать оригинальный способ взаимодействия между беспилотными автомобилями и пешеходами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
По мнению журналистов американского сайта о технике, компьютерах и стиле жизни, машины Uber оснастят «безумной иллюминацией». Транспортное средство станет похоже на светящийся Лас-Вегас.
Водитель может крикнуть на пешехода, а беспилотные авто не способны этого делать, поэтому взаимодействовать с человеком они станут посредством огней и звуков. По словам папарацци, такая машина попросту запугает людей.
Весной 2016 года сервис Uber начал проводить испытания беспилотных такси в американском населенном пункте Питтсбург. Позже клиентам разрешили заказывать эти машины в рамках тестового периода.
Читайте также: В ногу со временем: Ford Fairlane 1957 сделали электромобилем
Uber хочет полностью перейти на беспилотные транспортные средства, но сейчас имеется ряд проблем, одной из них является способ общения с пешеходами. Инженеры обещают решить данную задачу в ближайшее время.
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