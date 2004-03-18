» » Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией
Раздел: Авто  
0

Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией

Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией Новая система подсветки предназначена для подачи сигналов другим участникам движения.

Такси Uber намерено запатентовать оригинальный способ взаимодействия между беспилотными автомобилями и пешеходами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

По мнению журналистов американского сайта о технике, компьютерах и стиле жизни, машины Uber оснастят «безумной иллюминацией». Транспортное средство станет похоже на светящийся Лас-Вегас.

Водитель может крикнуть на пешехода, а беспилотные авто не способны этого делать, поэтому взаимодействовать с человеком они станут посредством огней и звуков. По словам папарацци, такая машина попросту запугает людей.

Весной 2016 года сервис Uber начал проводить испытания беспилотных такси в американском населенном пункте Питтсбург. Позже клиентам разрешили заказывать эти машины в рамках тестового периода.

Читайте также: В ногу со временем: Ford Fairlane 1957 сделали электромобилем

Uber хочет полностью перейти на беспилотные транспортные средства, но сейчас имеется ряд проблем, одной из них является способ общения с пешеходами. Инженеры обещают решить данную задачу в ближайшее время.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Uber, такси

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     260
     0

Похожие новости по теме

Uber запустил сервис для перевозки пациентов в больницы Uber запустил сервис для перевозки пациентов в больницы

Стоимость учтут в стоимость медицинского обслуживания.

Uber закупит 24 тысячи автомобилей Volvo для беспилотного такси Uber закупит 24 тысячи автомобилей Volvo для беспилотного такси

Это произойдет за три года.

Uber и Яндекс объединят бизнес такси Uber и Яндекс объединят бизнес такси

На 59% новая компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% – Uber.

Uber прекращает работу в Дании Uber прекращает работу в Дании

Из-за принятия нового закона, регулирующего деятельность такси, 2 000 водителей в Дании останутся без работы.

Uber разработает беспилотное летающее такси Uber разработает беспилотное летающее такси

Новое такси поможет решить проблему пробок в мегаполисах.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх