Раздел: Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS будет представлен в следующем месяце
Точной информации об автомобиле ещё нет, но предполагается, что его покажут в Пекине.
Известная немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz готовится представить общественности свой новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Новинка увидит свет в рамках специального мероприятия в Пекине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По предварительной информации, за основу роскошного внедорожника будет взята база стандартного GLS, однако новинка сможет похвастаться люксовой решеткой радиатора и зауженной лазерной оптикой. Задний ряд кресел будет выполнен в формате двух раздельных сидений.
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Эксперты допускают, что под капотом внедорожника будет установлен гибридный силовой агрегат, максимальная мощность которого составит 800 лошадиных сил.
Известная немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz готовится представить общественности свой новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Новинка увидит свет в рамках специального мероприятия в Пекине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По предварительной информации, за основу роскошного внедорожника будет взята база стандартного GLS, однако новинка сможет похвастаться люксовой решеткой радиатора и зауженной лазерной оптикой. Задний ряд кресел будет выполнен в формате двух раздельных сидений.
Читайте также: Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией
Эксперты допускают, что под капотом внедорожника будет установлен гибридный силовой агрегат, максимальная мощность которого составит 800 лошадиных сил.
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