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Раздел: Авто  
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Nissan готовит к выпуску новый электрический кроссовер

Nissan готовит к выпуску новый электрический кроссоверСерийная версия концепта будет представлена через несколько лет, не ранее 2020 года.

Ранее представленный концептуальный электро-кроссовер Nissan IMx превратится в официальную серийную модель, о чем сообщил руководитель европейского дизайн-центра марки Мамору Аоки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Официальные представители компании Nissan, в лице руководителя европейского дизайн-центра марки Мамору Аоки, сообщили о начале работы над серийным кроссовером с полностью электрической силовой установкой. Как отметил Аоки, серийная модель электро-кроссовера будет построена на базе концептуальной модели кроссовера IMx, представленной компанией еще в рамках Токийского автомобильного салона в 2017 году.

К сожалению компания пока не спешит сообщать какие-либо технические характеристики предстоящей новинки. Однако можно вспомнить, что концептуальная модель имела двухмоторную компоновку с суммарной мощностью до 435 лошадиных сил. При этом, аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода до 600 км пути.

Естественно серийная версия кроссовера будет более приближена к современным реалиям, однако концептуальная идея общего дизайна будет прослеживаться не только в будущем кроссовере, но и в следующих электромобилях компании. Также в оснащении будет присутствовать система полуавтономного управления, полностью электронную панель приборов, современную систему управления питанием электромоторов, а также зарядка аккумулятора нового поколения.

Серийная версия концепта будет представлена через несколько лет, не ранее 2020 года. При этом, новинка будет построена на полностью новой платформе с полностью плоским полом, из-за чего пришлось перенести часть климатической системы в подкапотное пространство.

Общая концепция интерьера вседорожника станет отражением японского подхода к архитектуре и дизайну — по аналогии с традиционными домами он будет максимально функциональным и комфортным. В отделке салона будут использоваться дерево и матовый пластик.

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К сожалению, пока ничего не известно о предстоящем электрокроссовере, даже название пока не сообщается.
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 Теги: Nissan, кроссовер

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Сегодня, 09:55 » Автор: Татьяна Ларина
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