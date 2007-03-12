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Раздел: Авто  
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В Сети показали, как будет выглядеть новая "Нива"

В Сети показали, как будет выглядеть новая "Нива"Машина будет построена на платформе B0 альянса Renault-Nissan

АвтоВАЗ давно вел работы над новой "Нивой", но управляющий заводом альянс Renault-Nissan закрыл разработку собственной платформы: LADA 4×4 NG (New Generation) будет построена на логановской "тележке" B0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Многие поклонники легендарного внедорожника стали высказывать обеспокоенность. Любители ВАЗовской техники боялись, что новая "Нива" станет попросту перелицованным Дастером.

Но в своем интервью главный дизайнер компании "АвтоВАЗ" Стив Маттин сообщил, что повода для такого беспокойства нет: "Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня у LADA 4×4 яркий имидж. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4×4 постараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, были узнаваемы в новой модели", – заявил Маттин.

Стив заверил, что несмотря на то, что модель будет абсолютно новой, она максимально сохранит дух нынешней модели и ее основные достоинства. "Конечно, нет. LADA останется LADA. Очень активно работаем над этой моделью. Это машина икона для "АвтоВАЗа" и такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня. Конечно, модель придется однажды поменять. LADA 4×4 в настоящее время более 40 лет. Постоянно обновлять ее невозможно", – считает Стив.

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По поводу сроков и подробных технических характеристик производитель пока сохраняет тайну. Впрочем, из разных источников поступает информация, что машина встанет на конвейер в 2021 году, а в рамках Московского автосалона 2018 покажут концепт нового внедорожника.
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Сегодня, 10:40 » Автор: Татьяна Ларина
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