Раздел: Авто
Появились первые изображения Nissan Altima
Своим видением седана Nissan Altima нового поколения поделилось популярное издание Carscoops.
Через несколько дней на автосалоне в Нью-Йорке-2018 японская компания Nissan официально представит седан Altima нового поколения, также известный под названием Nissan Teana, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Независимые дизайнеры уже готовы показать миру, как будет выглядеть машина, построенная по мотивам концепта Nissan Vmotion 2.0 Concept.
Своим видением седана Nissan Altima нового поколения поделилось популярное издание Carscoops. Как отмечают авторы цифрового проекта, при создании виртуального автомобиля были использованы шпионские фото модели, а также официальный скетч, который японская марка распространила несколько дней назад.
Напомним, модель Nissan Altima/Teana актуального поколения вышла на рынок в 2012 году. Несмотря на то, что сейчас очень популярный кроссоверы и внедорожники, 4-дверный Nissan Altima по-прежнему остается одной из самых продаваемых моделей Nissan в США.
Как отмечалось ранее, седан Nissan Altima нового поколения будет построен по мотивам стильного концепта Nissan Vmotion 2.0 Concept, который впервые был показан общественности на автосалоне в Детройте-2017. Судя по официальному скетчу, машина получит большую V-образную решетку радиатора и больше рельефных линий.
Ожидается, что новый Nissan Altima получит множество продвинутых технологий, включая систему Nissan ProPilot, которые позволят ему на равных конкурировать с такими машинами, как Honda Accord и Toyota Camry. Скорее всего, автомобиль будет оснащён мультимедиа-комплексом нового поколения и цифровой приборной панелью.
О техническом оснащении модели пока официально не сообщалось. По слухам, седан Nissan Altima нового поколения получит серьёзно модернизированные двигатели объёмом 2,5 и 3,5 литра. Также ожидается, что в гамму силовых агрегатов модели войдёт совершенно новый 4-цилиндровый движок.
Что касается трансмиссии. Предполагается, что седан будет оснащаться автоматической коробкой передач. Также ожидается, что для машины будет доступна система полного привода AWD.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Nissan Teana
Однако эти данные пока официально не подтверждены.
Через несколько дней на автосалоне в Нью-Йорке-2018 японская компания Nissan официально представит седан Altima нового поколения, также известный под названием Nissan Teana, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Независимые дизайнеры уже готовы показать миру, как будет выглядеть машина, построенная по мотивам концепта Nissan Vmotion 2.0 Concept.
Своим видением седана Nissan Altima нового поколения поделилось популярное издание Carscoops. Как отмечают авторы цифрового проекта, при создании виртуального автомобиля были использованы шпионские фото модели, а также официальный скетч, который японская марка распространила несколько дней назад.
Напомним, модель Nissan Altima/Teana актуального поколения вышла на рынок в 2012 году. Несмотря на то, что сейчас очень популярный кроссоверы и внедорожники, 4-дверный Nissan Altima по-прежнему остается одной из самых продаваемых моделей Nissan в США.
Как отмечалось ранее, седан Nissan Altima нового поколения будет построен по мотивам стильного концепта Nissan Vmotion 2.0 Concept, который впервые был показан общественности на автосалоне в Детройте-2017. Судя по официальному скетчу, машина получит большую V-образную решетку радиатора и больше рельефных линий.
Ожидается, что новый Nissan Altima получит множество продвинутых технологий, включая систему Nissan ProPilot, которые позволят ему на равных конкурировать с такими машинами, как Honda Accord и Toyota Camry. Скорее всего, автомобиль будет оснащён мультимедиа-комплексом нового поколения и цифровой приборной панелью.
О техническом оснащении модели пока официально не сообщалось. По слухам, седан Nissan Altima нового поколения получит серьёзно модернизированные двигатели объёмом 2,5 и 3,5 литра. Также ожидается, что в гамму силовых агрегатов модели войдёт совершенно новый 4-цилиндровый движок.
Что касается трансмиссии. Предполагается, что седан будет оснащаться автоматической коробкой передач. Также ожидается, что для машины будет доступна система полного привода AWD.
Читайте также: Рассекречен дизайн обновленного Nissan Teana
Однако эти данные пока официально не подтверждены.
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