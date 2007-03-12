» » Украина попала в престижный международный автомобильний рейтинг
Раздел: Авто  
0

Украина попала в престижный международный автомобильний рейтинг

Украина попала в престижный международный автомобильний рейтинг Для многих это стало неожиданностью.

К удивлению всему миру наша страна вновь, как и в 2016 году, попала в престижный международный рейтинг стран с самыми высокими темпами развития современного и перспективного вида транспорта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.com.ua.

Украина заняла девятое место в Топ-10 стран с самыми высокими темпами развития электротранспорта. Международный рейтинг Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2017 Edition подготовила компания InsideEV.

По сравнению с 2016 годом наша страна опустилась на четыре ступени - тогда Украина заняла пятое место, уступив лишь Исландии, Швеции, Норвегии и Китая.

По итогам прошлого года места с первого по восьмое заняли Китай, Норвегия, Швеция и США (поделили 3-4 места), Япония и Южная Корея (5-6), Исландия, Германия. Франция заняла 10-е место.

Авторы рейтинга отметили, что Украина стала неожиданностью, когда попала в пятерку государств, которые "обеспечивают глобальную революцию электротранспорта". Наша страна, по мнению экспертов, подала пример другим странам, как можно приобщиться к прогрессу, несмотря на довольно низкий уровень жизни.

Читайте также: Украина попала в рейтинг мировых блокчейн-лидеров

В 2017 году примерно половина электромобилей, которые ездили по украинским дорогам, это были применяемые Nisan Leaf преимущественно из США. В прошлом году в нашей стране продажи электрокаров выросли почти вдвое, с 2,6 тыс. До примерно 4,6 тыс. Весомый вклад обеспечило большой заказ Национальной полиции на 635 новых Mitsubishi Outlander PHEV.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, автомобильний рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:31 » Автор: Едгар Букмирза
     226
     0

Похожие новости по теме

Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынка Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынка

Оценка не представляет исключительно потребительские продажи.

Опубликован рейтинг самых дорогих автомобильных брендов Опубликован рейтинг самых дорогих автомобильных брендов

В ежегодный рейтинг «100 самых дорогих брендов в мире» попало 15 автомобильных марок.

Украина попала в рейтинг стран с самыми плохими дорогами в мире Украина попала в рейтинг стран с самыми плохими дорогами в мире

Лучшие дороги в мире оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Португалии и Омане.

Украина обогнала США в рейтинге по развитию электрокаров Украина обогнала США в рейтинге по развитию электрокаров

Главная причина, по которой Украина попала в пятерку лидеров, - быстрый рост доли электрокаров в числе новых автомобилей.

Где дороги хуже, чем в Украине Где дороги хуже, чем в Украине

В рейтинге стран по качеству дорожного полотна Украина заняла 6 место снизу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх