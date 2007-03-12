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Украина попала в престижный международный автомобильний рейтинг
Для многих это стало неожиданностью.
К удивлению всему миру наша страна вновь, как и в 2016 году, попала в престижный международный рейтинг стран с самыми высокими темпами развития современного и перспективного вида транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.com.ua.
Украина заняла девятое место в Топ-10 стран с самыми высокими темпами развития электротранспорта. Международный рейтинг Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2017 Edition подготовила компания InsideEV.
По сравнению с 2016 годом наша страна опустилась на четыре ступени - тогда Украина заняла пятое место, уступив лишь Исландии, Швеции, Норвегии и Китая.
По итогам прошлого года места с первого по восьмое заняли Китай, Норвегия, Швеция и США (поделили 3-4 места), Япония и Южная Корея (5-6), Исландия, Германия. Франция заняла 10-е место.
Авторы рейтинга отметили, что Украина стала неожиданностью, когда попала в пятерку государств, которые "обеспечивают глобальную революцию электротранспорта". Наша страна, по мнению экспертов, подала пример другим странам, как можно приобщиться к прогрессу, несмотря на довольно низкий уровень жизни.
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В 2017 году примерно половина электромобилей, которые ездили по украинским дорогам, это были применяемые Nisan Leaf преимущественно из США. В прошлом году в нашей стране продажи электрокаров выросли почти вдвое, с 2,6 тыс. До примерно 4,6 тыс. Весомый вклад обеспечило большой заказ Национальной полиции на 635 новых Mitsubishi Outlander PHEV.
К удивлению всему миру наша страна вновь, как и в 2016 году, попала в престижный международный рейтинг стран с самыми высокими темпами развития современного и перспективного вида транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.com.ua.
Украина заняла девятое место в Топ-10 стран с самыми высокими темпами развития электротранспорта. Международный рейтинг Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2017 Edition подготовила компания InsideEV.
По сравнению с 2016 годом наша страна опустилась на четыре ступени - тогда Украина заняла пятое место, уступив лишь Исландии, Швеции, Норвегии и Китая.
По итогам прошлого года места с первого по восьмое заняли Китай, Норвегия, Швеция и США (поделили 3-4 места), Япония и Южная Корея (5-6), Исландия, Германия. Франция заняла 10-е место.
Авторы рейтинга отметили, что Украина стала неожиданностью, когда попала в пятерку государств, которые "обеспечивают глобальную революцию электротранспорта". Наша страна, по мнению экспертов, подала пример другим странам, как можно приобщиться к прогрессу, несмотря на довольно низкий уровень жизни.
Читайте также: Украина попала в рейтинг мировых блокчейн-лидеров
В 2017 году примерно половина электромобилей, которые ездили по украинским дорогам, это были применяемые Nisan Leaf преимущественно из США. В прошлом году в нашей стране продажи электрокаров выросли почти вдвое, с 2,6 тыс. До примерно 4,6 тыс. Весомый вклад обеспечило большой заказ Национальной полиции на 635 новых Mitsubishi Outlander PHEV.
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