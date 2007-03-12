» » Ракета на колесах: Hennessey презентовали новый автомобиль
Раздел: Авто  
0

Ракета на колесах: Hennessey презентовали новый автомобиль

Ракета на колесах: Hennessey презентовали новый автомобильАвто будет стоить недешево.

В свежем выпуске программы "авто24" – суперкар Venom GT, который был показан на Женевском автосалоне, считается одним из самых быстрых на планете. Однако владелец компании Джон Хеннеси задумал сделать его еще безумней и создать монстра под названием F5.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В отличие от старшей модели, имеет мотор мощностью 1450 лошадиных сил, новичок будет иметь 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил. Это должно разогнать его до 480 км в час и превратить в "ракету с колесами".

Разработчики обещают, что попытаются сделать автомобиль послушным, комфортным даже на высоких скоростях, обычно доступых только самолетам.

Читайте также: Hennessey обещает создать быстрейший дорожный автомобиль в мире

И компания планирует выпустить лишь 24 экземпляра суперкара Venom F5, каждый из которых будет стоить 600 тысяч долларов. Стоит отметить, что 12 автомобилей уже раскупили.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Hennessey, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
     661
     0

Похожие новости по теме

В Вегасе презентовали самый скоростной в мире гиперкар Hennessey Venom F5 В Вегасе презентовали самый скоростной в мире гиперкар Hennessey Venom F5

Автомобиль в очередной раз побил абсолютный рекорд скорости.

Hennessey выпустил самый быстрый гиперкар в мире Hennessey выпустил самый быстрый гиперкар в мире

1600-сильный гиперкар Venom F5 может ускоряться до 482 км/ч.

Hennessey обещает создать быстрейший дорожный автомобиль в мире Hennessey обещает создать быстрейший дорожный автомобиль в мире

Новинка от американского тюнинг-ателье станет прямым конкурентом купе Bugatti Chiron

Суперкар Hennessey Venom GT выставлен на аукцион Суперкар Hennessey Venom GT выставлен на аукцион

Музыкант из группы Aerosmith продает свое эксклюзивное авто.

Гиперкар Hennessey Venom GT сделали еще мощнее Гиперкар Hennessey Venom GT сделали еще мощнее

Самый быстрый автомобиль в мире стал еще быстрее.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх