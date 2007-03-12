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Ракета на колесах: Hennessey презентовали новый автомобиль
Авто будет стоить недешево.
В свежем выпуске программы "авто24" – суперкар Venom GT, который был показан на Женевском автосалоне, считается одним из самых быстрых на планете. Однако владелец компании Джон Хеннеси задумал сделать его еще безумней и создать монстра под названием F5.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В отличие от старшей модели, имеет мотор мощностью 1450 лошадиных сил, новичок будет иметь 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил. Это должно разогнать его до 480 км в час и превратить в "ракету с колесами".
Разработчики обещают, что попытаются сделать автомобиль послушным, комфортным даже на высоких скоростях, обычно доступых только самолетам.
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И компания планирует выпустить лишь 24 экземпляра суперкара Venom F5, каждый из которых будет стоить 600 тысяч долларов. Стоит отметить, что 12 автомобилей уже раскупили.
В свежем выпуске программы "авто24" – суперкар Venom GT, который был показан на Женевском автосалоне, считается одним из самых быстрых на планете. Однако владелец компании Джон Хеннеси задумал сделать его еще безумней и создать монстра под названием F5.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В отличие от старшей модели, имеет мотор мощностью 1450 лошадиных сил, новичок будет иметь 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил. Это должно разогнать его до 480 км в час и превратить в "ракету с колесами".
Разработчики обещают, что попытаются сделать автомобиль послушным, комфортным даже на высоких скоростях, обычно доступых только самолетам.
Читайте также: Hennessey обещает создать быстрейший дорожный автомобиль в мире
И компания планирует выпустить лишь 24 экземпляра суперкара Venom F5, каждый из которых будет стоить 600 тысяч долларов. Стоит отметить, что 12 автомобилей уже раскупили.
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