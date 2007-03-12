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В Украине запустят проверку качества отремонтированных дорог
Рейд по проверке начнется с тех дорог, которые подвергли реконструкции в 2017 году.
Премьер-министр Украины потребовал запустить проверку качества отремонтированных дорог и наказать недобросовестных подрядчиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
По весне снег сходит вместе с асфальтом - это уже закономерность, к которой никак не привыкнут автомобилисты, продолжая ругать государственные службы за ужасное состояние дорожного покрытия. Несмотря на все проводимые реконструкции и дорожные ремонты, асфальт продолжает трескаться. И Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабную проверку качества украинских дорог, которые ремонтировали подрядчики.
И если их покрытия окажутся в плачевном состоянии, то подрядчики, которые выполняли работы, будут вынуждены все исправлять за собственные средства.
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Стоит отметить, что проверка и применение наказания запущены очень вовремя, ведь в этом году на реконструкцию дорог правительство выделит почти 46 миллиардов гривен. Хорошо, если они пойдут иностранным подрядчикам, которые постепенно появляются на рынке. В сумме как минимум 2018 объектов подвергнут ремонту. Кабмин сообщает, что 60% проектных документов уже готово.
Премьер-министр Украины потребовал запустить проверку качества отремонтированных дорог и наказать недобросовестных подрядчиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
По весне снег сходит вместе с асфальтом - это уже закономерность, к которой никак не привыкнут автомобилисты, продолжая ругать государственные службы за ужасное состояние дорожного покрытия. Несмотря на все проводимые реконструкции и дорожные ремонты, асфальт продолжает трескаться. И Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабную проверку качества украинских дорог, которые ремонтировали подрядчики.
И если их покрытия окажутся в плачевном состоянии, то подрядчики, которые выполняли работы, будут вынуждены все исправлять за собственные средства.
Читайте также: Украинцы просят президента ввести гарантию качества отремонтированных дорог
Стоит отметить, что проверка и применение наказания запущены очень вовремя, ведь в этом году на реконструкцию дорог правительство выделит почти 46 миллиардов гривен. Хорошо, если они пойдут иностранным подрядчикам, которые постепенно появляются на рынке. В сумме как минимум 2018 объектов подвергнут ремонту. Кабмин сообщает, что 60% проектных документов уже готово.
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