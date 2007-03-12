» » В Украине запустят проверку качества отремонтированных дорог
Раздел: Авто  
0

В Украине запустят проверку качества отремонтированных дорог

В Украине запустят проверку качества отремонтированных дорогРейд по проверке начнется с тех дорог, которые подвергли реконструкции в 2017 году.

Премьер-министр Украины потребовал запустить проверку качества отремонтированных дорог и наказать недобросовестных подрядчиков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

По весне снег сходит вместе с асфальтом - это уже закономерность, к которой никак не привыкнут автомобилисты, продолжая ругать государственные службы за ужасное состояние дорожного покрытия. Несмотря на все проводимые реконструкции и дорожные ремонты, асфальт продолжает трескаться. И Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабную проверку качества украинских дорог, которые ремонтировали подрядчики.

И если их покрытия окажутся в плачевном состоянии, то подрядчики, которые выполняли работы, будут вынуждены все исправлять за собственные средства.

Читайте также: Украинцы просят президента ввести гарантию качества отремонтированных дорог


Стоит отметить, что проверка и применение наказания запущены очень вовремя, ведь в этом году на реконструкцию дорог правительство выделит почти 46 миллиардов гривен. Хорошо, если они пойдут иностранным подрядчикам, которые постепенно появляются на рынке. В сумме как минимум 2018 объектов подвергнут ремонту. Кабмин сообщает, что 60% проектных документов уже готово.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рейд, дорога

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
     649
     0

Похожие новости по теме

В Украине утвердят новые нормативы строительства дорог В Украине утвердят новые нормативы строительства дорог

Нужно скорректировать всю проектную документацию.

Жара может существенно повлиять на состояние украинских дорог Жара может существенно повлиять на состояние украинских дорог

Мининфраструктуры Украины предупреждает, что жаркая погода в Украине может привести к разрушению дорог

Министр пообещал Украине новые дороги Министр пообещал Украине новые дороги

В 2017 году начнется массовое строительство новых современных дорог.

Составлен список худших автомагистралей Украины Составлен список худших автомагистралей Украины

В Украине в последние годы не проводился капитальный ремонт дорожного покрытия.

Какие дороги будут ремонтировать в этом году Какие дороги будут ремонтировать в этом году

Укравтодор будет отвечать за починку дорог.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх