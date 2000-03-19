Раздел: Авто
В Китае показали интересный электромобиль LvChi Urano
Новая машина имеет запас хода до 680 километров на одном заряде.
Недавно на Шанхайском автосалоне был презентован электрический концепт LvChi Urano. По словам производителя, автомобиль сможет разгоняться до первой сотни всего 3,5 секунды, а на одном заряде может проехать до 680 километров. Однако пока не сообщается, появится ли серийная версия модели, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Под маркой LvChi будут выпускать только электрические модели, первый серийный автомобиль бренда будет выпущен в 2019 году.
Размеры концепта составляют 4960х1970х1470 мм, а расстояние между осями – 2 960 мм. Как отмечают представители компании, в движение автомобиль будет приводиться электрическим мотором отдачей 700 л.с.
Читайте также: Новый Mercedes-Maybach GLS будет представлен в следующем месяце
В салоне авто располагается спортивная приборная панель с большим сенсорным экраном и спортивный руль. В районе задних сидений много свободного пространства.
Недавно на Шанхайском автосалоне был презентован электрический концепт LvChi Urano. По словам производителя, автомобиль сможет разгоняться до первой сотни всего 3,5 секунды, а на одном заряде может проехать до 680 километров. Однако пока не сообщается, появится ли серийная версия модели, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Под маркой LvChi будут выпускать только электрические модели, первый серийный автомобиль бренда будет выпущен в 2019 году.
Размеры концепта составляют 4960х1970х1470 мм, а расстояние между осями – 2 960 мм. Как отмечают представители компании, в движение автомобиль будет приводиться электрическим мотором отдачей 700 л.с.
Читайте также: Новый Mercedes-Maybach GLS будет представлен в следующем месяце
В салоне авто располагается спортивная приборная панель с большим сенсорным экраном и спортивный руль. В районе задних сидений много свободного пространства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
658
0
Оставьте свой комментарий