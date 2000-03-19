Раздел: Авто
В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class
Пикап модифицируют в двух версиях по 999 экземпляров.
Польское ателье Carlex Design представило лимитированную серию пикапа Mercedes X-Class. Новинка под названием Exy будет доступна в двух исполнениях: Urban и Off-Road, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Тираж каждого составит 999 экземпляров.
Машины в исполнении Urban укомплектуют:
- заниженной подвеской;
- 22-дюймовыми колесными дисками;
- аэродинамическим обвесом с элементами из углепластика;
- спортивными сиденьями Recaro;
- крышкой грузовой платформы.
В отделке салона будет использоваться красная кожа и карбон.
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Внедорожная версия X-Class получит:
- подвеску с увеличенным дорожным просветом;
- дополнительный блок освещения на крыше;
- пластиковые расширители колесных арок;
- лебедку;
- стальную защиту порогов и моторного отсека.
Польское ателье Carlex Design представило лимитированную серию пикапа Mercedes X-Class. Новинка под названием Exy будет доступна в двух исполнениях: Urban и Off-Road, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Тираж каждого составит 999 экземпляров.
Машины в исполнении Urban укомплектуют:
- заниженной подвеской;
- 22-дюймовыми колесными дисками;
- аэродинамическим обвесом с элементами из углепластика;
- спортивными сиденьями Recaro;
- крышкой грузовой платформы.
В отделке салона будет использоваться красная кожа и карбон.
Читайте также: В Китае показали интересный электромобиль LvChi Urano
Внедорожная версия X-Class получит:
- подвеску с увеличенным дорожным просветом;
- дополнительный блок освещения на крыше;
- пластиковые расширители колесных арок;
- лебедку;
- стальную защиту порогов и моторного отсека.
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