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Раздел: Авто  
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В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class

В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class Пикап модифицируют в двух версиях по 999 экземпляров.

Польское ателье Carlex Design представило лимитированную серию пикапа Mercedes X-Class. Новинка под названием Exy будет доступна в двух исполнениях: Urban и Off-Road, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Тираж каждого составит 999 экземпляров.

Машины в исполнении Urban укомплектуют:
- заниженной подвеской;
- 22-дюймовыми колесными дисками;
- аэродинамическим обвесом с элементами из углепластика;
- спортивными сиденьями Recaro;
- крышкой грузовой платформы.

В отделке салона будет использоваться красная кожа и карбон.

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Внедорожная версия X-Class получит:
- подвеску с увеличенным дорожным просветом;
- дополнительный блок освещения на крыше;
- пластиковые расширители колесных арок;
- лебедку;
- стальную защиту порогов и моторного отсека.

В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class
В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class
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 Теги: Польша, тюнинг

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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