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В Сети появились шпионские фото обновленного пикапа Mercedes-Benz

В Сети появились шпионские фото обновленного пикапа Mercedes-Benz Снимки сделаны в одной из скандинавских стран.

Фотошпионам в Скандинавии удалось сфотографировать во время дорожных тестов обновленный пикап Mercedes-Benz X-Class. От версии, которая уже есть у европейских дилеров, эта новинка отличается удлиненным багажным отсеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Продажи Mercedes-Benz X-Class стартовали в 2017 году. Его выпускают в Испании и в Аргентине. Но продается он пока только в Европе и в Южной Америке (европейцам он предлагается с 2,3 л дизельным двигателем в двух вариантах мощности). А вот в США, где так популярны пикапы, его до сих пор еще нет.

Мы предполагаем, что Mercedes-Benz X-Class с удлиненным багажным отсеком, который фотошпионы заметили в Скандинавии, как раз и предназначается для рынка Соединенных Штатов. Почему мы так думаем? Потому, что хотя американцы и любят пикапы, но они предпочитают, чтобы у них был большой багажный отсек.

У стандартного X-Class длина багажного отсека составляет 1 587 мм. А вот у Nissan Navara, на базе которого немцы построили свой первый пикап, длина багажного отсека достигает 1 788 мм. Мы не знаем размеры пикапа, замеченного недавно в Скандинавии, но у него длина багажного отсека может быть такой же, судя по всему, как у его японского «родственника».

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Под капотом, наверняка, находится стандартный четырехцилиндровый 2,3 л дизельный двигатель, взятый у Nissan. Но в США эта модель, если она действительно там будет продаваться, должна иметь более мощный двигатель. Думаем, это может быть шестицилиндровый агрегат.

В Сети появились шпионские фото обновленного пикапа Mercedes-Benz
В Сети появились шпионские фото обновленного пикапа Mercedes-Benz
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 Теги: Mercedes-Benz X-Class, пикап

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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