» » IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером
Раздел: Авто  
0

IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером

IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером Спальный отсек кабины имеет интересные особенности.

В рамках выставки тяжелой спецтехники Heavy Duty 2018 в Киеве был представлен седельный тягач IVECO Stralis Hi-Way, который отличается супер трансформируемым спальным отсеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Изюминка показанного IVECO Stralis Evo Hi-Way – это супер трансформируемый спальный отсек. Такое не часто встретишь на магистральных тягачах.

Здесь две спальные полки. Нижняя полка сделана трехсекционной. Водитель или напарник может разместится на отдельном кресле под спальной полкой, справа. Средняя секция нижней полки поднимается и образует удобный столик. За креслом водителя предусмотрен еще один откидной столик – под ноутбук.

IVECO Stralis Hi-Way комплектуется 11-литровым турбодизелем Cursor 11 мощностью 420 л.с. экологического стандарта Евро 6 и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Читайте также: В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class

Тягач имеет довольно богатую комплектацию. Это и более информативный щиток приборов с борт-компьютером, адаптивный круиз-контроль, система слежения за дорожной разметкой, жидкостный и воздушный автономный отопитель. На этот магистральный тягач компания АМАКО предоставляет эксклюзивную цену – 88 500 тысяч евро.

IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером
IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Iveco, тягач

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     243
     0

Похожие новости по теме

Audi назвала стартовую цену своего первого электромобиля e-tron Audi назвала стартовую цену своего первого электромобиля e-tron

В Европе новинка будет дешевле Tesla Model X.

В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class

Пикап модифицируют в двух версиях по 999 экземпляров.

Уникальная фура с необычной кабиной не оставляет равнодушными даже автомобилистов со стажем Уникальная фура с необычной кабиной не оставляет равнодушными даже автомобилистов со стажем

На дорогах США можно встретить уникальный Peterbilt 379.

Mercedes-Benz представил пикап X-Class Mercedes-Benz представил пикап X-Class

Новый X-Class был разработан совместно с Renault.

Mercedes представила в Чикаго концептуальный грузовик Sprinter Extreme Mercedes представила в Чикаго концептуальный грузовик Sprinter Extreme

Грузовой отсек разработан итальянской компанией Scattolini.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх