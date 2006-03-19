Раздел: Авто
IVECO представила в Украине тягач с салоном-трансформером
Спальный отсек кабины имеет интересные особенности.
В рамках выставки тяжелой спецтехники Heavy Duty 2018 в Киеве был представлен седельный тягач IVECO Stralis Hi-Way, который отличается супер трансформируемым спальным отсеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Изюминка показанного IVECO Stralis Evo Hi-Way – это супер трансформируемый спальный отсек. Такое не часто встретишь на магистральных тягачах.
Здесь две спальные полки. Нижняя полка сделана трехсекционной. Водитель или напарник может разместится на отдельном кресле под спальной полкой, справа. Средняя секция нижней полки поднимается и образует удобный столик. За креслом водителя предусмотрен еще один откидной столик – под ноутбук.
IVECO Stralis Hi-Way комплектуется 11-литровым турбодизелем Cursor 11 мощностью 420 л.с. экологического стандарта Евро 6 и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Тягач имеет довольно богатую комплектацию. Это и более информативный щиток приборов с борт-компьютером, адаптивный круиз-контроль, система слежения за дорожной разметкой, жидкостный и воздушный автономный отопитель. На этот магистральный тягач компания АМАКО предоставляет эксклюзивную цену – 88 500 тысяч евро.
В рамках выставки тяжелой спецтехники Heavy Duty 2018 в Киеве был представлен седельный тягач IVECO Stralis Hi-Way, который отличается супер трансформируемым спальным отсеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Изюминка показанного IVECO Stralis Evo Hi-Way – это супер трансформируемый спальный отсек. Такое не часто встретишь на магистральных тягачах.
Здесь две спальные полки. Нижняя полка сделана трехсекционной. Водитель или напарник может разместится на отдельном кресле под спальной полкой, справа. Средняя секция нижней полки поднимается и образует удобный столик. За креслом водителя предусмотрен еще один откидной столик – под ноутбук.
IVECO Stralis Hi-Way комплектуется 11-литровым турбодизелем Cursor 11 мощностью 420 л.с. экологического стандарта Евро 6 и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Читайте также: В Польше показали агрессивный серийный тюнинг пикапа Mercedes X-Class
Тягач имеет довольно богатую комплектацию. Это и более информативный щиток приборов с борт-компьютером, адаптивный круиз-контроль, система слежения за дорожной разметкой, жидкостный и воздушный автономный отопитель. На этот магистральный тягач компания АМАКО предоставляет эксклюзивную цену – 88 500 тысяч евро.
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