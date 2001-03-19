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Раздел: Авто  
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Volkswagen создал электромобиль для покорения горы

Volkswagen создал электромобиль для покорения горыСвой последний рекорд на горе Пайкс-Пик компания Volkswagen показала еще в 1987.

В этом году компания Volkswagen намерена покорить гору Пайкс-Пик в Колорадо, гонку, которая ежегодно проводится с 1916 года. Для этих целей немецким производителем разработан специальный полностью электрический гоночный автомобиль. Болид будет соревноваться в классе Unlimited, где производителям и частным командам предоставляется практически неограниченная техническая свобода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vwdrive.com.ua.

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak оснащен гигантским спойлером и массивными задними крыльями. Модель выполнена в традиционном стиле для семейства I.D. По информации производителя, гоночный электромобиль оснащен полным приводом и является первым шагом на пути к более тесной взаимосвязи подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Модели предстоит показать спортивный потенциал полностью электрических автомобилей, а заодно вернуть Volkswagen звание рекордсмена Пайкс-Пик впервые с 1987 года.

Напомним, свой последний рекорд на горе Пайкс-Пик компания Volkswagen показала еще в 1987 году с двухмоторным Golf. Каждый двигатель вращал отдельную ось, что позволило машине установить рекорд. Спустя более 30 лет Volkswagen готов на матч-реванш, чтобы совершить скоростное покорение горного склона длиной 19,99 км с новым лучшим временем. Гонка запланирована на 24 июня.

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Кроме Volkswagen в мероприятии примет участие другой бренд VW Group – компания Bentley, которая намерена закрепить для своего Bentayga спортивное превосходство в классе внедорожников.
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 Теги: Volkswagen, электромобиль, гора

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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