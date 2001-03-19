Раздел: Авто
В Сети опубликовали первые изображения новой Toyota Corolla
Японская марка уже испытывает компактную модель Toyota Corolla.
В интернете появилась независимая визуализация седана Toyota Corolla нового поколения. Источником вдохновения для создания этой чрезвычайно популярной компактной модели стала недавняя премьера 5-дверной модели Toyota Auris.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Своим видением на бестселлер мировой автомобильного рынка следующего поколения, коим является седан Toyota Corolla, поделился известный независимый дизайнер Kleber Silva, выложивший изображение машины на сайте Behance.
Скорее всего, в основу компактного седана Toyota Corolla нового поколения ляжет модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой строятся все новые модели японского бренда. Использование новой «тележке» обещает принести улучшения «на всех фронтах».
Читайте также: Патентные изображения обновленной Toyota Corolla
Сами представители японской марки пока неохотно говорят о модели Toyota Corolla нового, двенадцатого поколения! Очевидно, что компания предложит все усилия, чтобы автомобиль не только стал не хуже, но и сумел превзойти предшественника по всем параметрам.
В интернете появилась независимая визуализация седана Toyota Corolla нового поколения. Источником вдохновения для создания этой чрезвычайно популярной компактной модели стала недавняя премьера 5-дверной модели Toyota Auris.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Своим видением на бестселлер мировой автомобильного рынка следующего поколения, коим является седан Toyota Corolla, поделился известный независимый дизайнер Kleber Silva, выложивший изображение машины на сайте Behance.
Скорее всего, в основу компактного седана Toyota Corolla нового поколения ляжет модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой строятся все новые модели японского бренда. Использование новой «тележке» обещает принести улучшения «на всех фронтах».
Читайте также: Патентные изображения обновленной Toyota Corolla
Сами представители японской марки пока неохотно говорят о модели Toyota Corolla нового, двенадцатого поколения! Очевидно, что компания предложит все усилия, чтобы автомобиль не только стал не хуже, но и сумел превзойти предшественника по всем параметрам.
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