» » В Сети опубликовали первые изображения новой Toyota Corolla
Раздел: Авто  
0

В Сети опубликовали первые изображения новой Toyota Corolla

В Сети опубликовали первые изображения новой Toyota CorollaЯпонская марка уже испытывает компактную модель Toyota Corolla.

В интернете появилась независимая визуализация седана Toyota Corolla нового поколения. Источником вдохновения для создания этой чрезвычайно популярной компактной модели стала недавняя премьера 5-дверной модели Toyota Auris.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Своим видением на бестселлер мировой автомобильного рынка следующего поколения, коим является седан Toyota Corolla, поделился известный независимый дизайнер Kleber Silva, выложивший изображение машины на сайте Behance.

Скорее всего, в основу компактного седана Toyota Corolla нового поколения ляжет модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой строятся все новые модели японского бренда. Использование новой «тележке» обещает принести улучшения «на всех фронтах».

Читайте также: Патентные изображения обновленной Toyota Corolla


Сами представители японской марки пока неохотно говорят о модели Toyota Corolla нового, двенадцатого поколения! Очевидно, что компания предложит все усилия, чтобы автомобиль не только стал не хуже, но и сумел превзойти предшественника по всем параметрам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota Corolla, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:53 » Автор: Едгар Букмирза
     1695
     0

Похожие новости по теме

В Сети появилось первое фото новой Toyota Corolla 2019 В Сети появилось первое фото новой Toyota Corolla 2019

Автомобиль будет представлен в Женеве через неделю.

Появились первые снимки Появились первые снимки "свеженькой" Toyota Corolla

Опубликованы сканы рекламного журнала.

Новая Toyota Corolla получит двигатель BMW Новая Toyota Corolla получит двигатель BMW

Как стало известно, седан Toyota Corolla оснастят двигателем BMW.

Появились новые фото рестайлинговой Toyota Corolla Появились новые фото рестайлинговой Toyota Corolla

Опубликованы новые фото Toyota Corolla.

Патентные изображения обновленной Toyota Corolla Патентные изображения обновленной Toyota Corolla

В Сеть попали патентные снимки седана для глобального и американского рынка.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх