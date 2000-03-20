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Легендарный телеведущий впервые протестировал электромобиль Tesla
Самым большим минусом Tesla Model X Джереми Кларксон назвал стоимость.
В свежем выпуске The Grand Tour ведущий Джереми Кларксон отметил, что зрители часто интересуются, почему в автошоу не обозревают продукцию Tesla. Ведущий напомнил, что после жесткого, но справедливого обзора Tesla Roadster (еще в бытность его работы в Top Gear в 2008 году – сезон 12, эпизод 7) юристы автопроизводителя подали на автошоу в суд, после чего он зарекся обозревать электромобили Илона Маска.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Однако, с учетом успехов компании Tesla Джереми решил, что стоит все-таки познакомиться ближе с Tesla Model X, тем более что главной темой выпуска как раз и был выбор оптимального кроссовера.
Начало теста было просто замечательным – Кларксон хвалил фишки электромобиля, пару багажников, динамику и максимальную скорость, а под конец даже выиграл дрэг-заезд у Audi R8 V10, отметив победу “режимом торжества” Tesla Model X. Однако, когда дело дошло до перечисления минусов, продюсеры заставили Джереми усадить на шесть свободных мест команду юристов, которые контролировали градус критики ведущего.
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В поездке с юристами нашлось место воспоминаниям о разбитом в этом сезоне The Grand Tour электромобиле Rimac, а также рассуждениям о воспламеняющихся батареях смартфона Samsung Galaxy Note7, слишком большой ширине и других особенностях модели. Но самым большим минусом Tesla Model X Джереми Кларксон назвал стоимость, которая для британского рынка составляет 156 тысяч фунтов стерлингов, что является весьма значительной суммой даже для этой страны.
В свежем выпуске The Grand Tour ведущий Джереми Кларксон отметил, что зрители часто интересуются, почему в автошоу не обозревают продукцию Tesla. Ведущий напомнил, что после жесткого, но справедливого обзора Tesla Roadster (еще в бытность его работы в Top Gear в 2008 году – сезон 12, эпизод 7) юристы автопроизводителя подали на автошоу в суд, после чего он зарекся обозревать электромобили Илона Маска.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Однако, с учетом успехов компании Tesla Джереми решил, что стоит все-таки познакомиться ближе с Tesla Model X, тем более что главной темой выпуска как раз и был выбор оптимального кроссовера.
Начало теста было просто замечательным – Кларксон хвалил фишки электромобиля, пару багажников, динамику и максимальную скорость, а под конец даже выиграл дрэг-заезд у Audi R8 V10, отметив победу “режимом торжества” Tesla Model X. Однако, когда дело дошло до перечисления минусов, продюсеры заставили Джереми усадить на шесть свободных мест команду юристов, которые контролировали градус критики ведущего.
Читайте также: Tesla без зарядки смогла доехать до электростанции. Видео
В поездке с юристами нашлось место воспоминаниям о разбитом в этом сезоне The Grand Tour электромобиле Rimac, а также рассуждениям о воспламеняющихся батареях смартфона Samsung Galaxy Note7, слишком большой ширине и других особенностях модели. Но самым большим минусом Tesla Model X Джереми Кларксон назвал стоимость, которая для британского рынка составляет 156 тысяч фунтов стерлингов, что является весьма значительной суммой даже для этой страны.
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