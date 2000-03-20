Раздел: Авто
Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris
Новую модель назвали самым роскошным автомобилем Kia.
В сети рассекретили дизайн салона обновленного седана K900 / Quoris. Изображение позволяет рассмотреть интерьер с использованием обработки натуральной кожей, а также дерева и металла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Также салон оснащен дисплеем мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма и аналоговыми часами на центральной консоли.
Представители компании заявляют, что новинка должна стать самым роскошным автомобилем за всю историю производителя.
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Автомобиль должен поступить на несколько рынков во втором квартале этого года. Однако информация о рынках пока держится в секрете.
В сети рассекретили дизайн салона обновленного седана K900 / Quoris. Изображение позволяет рассмотреть интерьер с использованием обработки натуральной кожей, а также дерева и металла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Также салон оснащен дисплеем мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма и аналоговыми часами на центральной консоли.
Представители компании заявляют, что новинка должна стать самым роскошным автомобилем за всю историю производителя.
Читайте также: Nissan Terra показали на новых официальных фото
Автомобиль должен поступить на несколько рынков во втором квартале этого года. Однако информация о рынках пока держится в секрете.
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