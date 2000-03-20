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Раздел: Авто  
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Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris

Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris Новую модель назвали самым роскошным автомобилем Kia.

В сети рассекретили дизайн салона обновленного седана K900 / Quoris. Изображение позволяет рассмотреть интерьер с использованием обработки натуральной кожей, а также дерева и металла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Также салон оснащен дисплеем мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма и аналоговыми часами на центральной консоли.

Представители компании заявляют, что новинка должна стать самым роскошным автомобилем за всю историю производителя.

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Автомобиль должен поступить на несколько рынков во втором квартале этого года. Однако информация о рынках пока держится в секрете.

Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris
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 Теги: Kia, дизайн, салон

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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Официальных данных об автомобиле пока нет.


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