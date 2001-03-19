Раздел: Авто
В украинской армии появится мощный грузовик
Автомобиль уже прошёл необходимые испытания в ВСУ.
В Вооруженных силах Украины начата эксплуатация полноприводной модели грузовика Богдан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Бизнес.
"Недавно в частях Министерства обороны Украины успешно завершились определяющие ведомственные испытания автомобиля Богдан 63172. И по их результатам новая модификация автомобиля подтвердила должный технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач. Поэтому этот трехосный полноприводный автомобиль было рекомендовано допустить к эксплуатации в Вооруженных силах Украины в особый период", - сказано в сообщении.
На новый автомобиль установлен двигатель Weichai Power. Это мощный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, рабочий объем которого составляет 9,7 л, а мощность - 380 л.с. Применение этих двигателей позволило автопроизводителю отказаться от использования составляющих российского производства по всей линейке продукции.
Новый грузовик способен развивать максимальную скорость до 85 км/ч и имеет запас хода в 1447 км. Автомобиль способен перевозить 48 человек в соответствующе оборудованном для этого кузове. Общая грузоподъемность нового армейского грузовика составляет 11 т.
Грузовые автомобили Богдан 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначены для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и пересеченной местности. Авто оборудовано системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс, и предпусковым подогревателем.
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"Богдан 63172 пополнит автопарк Вооруженных сил Украины, который, как известно, существенно не обновлялся в течение нескольких десятилетий. В то же время, в связи с проведением военной операции под руководством Объединенных сил, потребность в такой технике выросла в разы", - отметили в корпорации.
В Вооруженных силах Украины начата эксплуатация полноприводной модели грузовика Богдан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Бизнес.
"Недавно в частях Министерства обороны Украины успешно завершились определяющие ведомственные испытания автомобиля Богдан 63172. И по их результатам новая модификация автомобиля подтвердила должный технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач. Поэтому этот трехосный полноприводный автомобиль было рекомендовано допустить к эксплуатации в Вооруженных силах Украины в особый период", - сказано в сообщении.
На новый автомобиль установлен двигатель Weichai Power. Это мощный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, рабочий объем которого составляет 9,7 л, а мощность - 380 л.с. Применение этих двигателей позволило автопроизводителю отказаться от использования составляющих российского производства по всей линейке продукции.
Новый грузовик способен развивать максимальную скорость до 85 км/ч и имеет запас хода в 1447 км. Автомобиль способен перевозить 48 человек в соответствующе оборудованном для этого кузове. Общая грузоподъемность нового армейского грузовика составляет 11 т.
Грузовые автомобили Богдан 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначены для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и пересеченной местности. Авто оборудовано системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс, и предпусковым подогревателем.
Читайте также: Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris
"Богдан 63172 пополнит автопарк Вооруженных сил Украины, который, как известно, существенно не обновлялся в течение нескольких десятилетий. В то же время, в связи с проведением военной операции под руководством Объединенных сил, потребность в такой технике выросла в разы", - отметили в корпорации.
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