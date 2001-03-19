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Раздел: Авто  
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В США составили рейтинг автомобильных брендов по качеству сервиса

В США составили рейтинг автомобильных брендов по качеству сервиса Лидером по качеству обслуживания стала Infiniti.

Американское агентство J. D. Power опубликовало ежегодный рейтинг удовлетворённости клиентов дилерским обслуживанием. В опросе приняло участие более 74 тыс. владельцев автомобилей в возрасте от одного до трёх лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Для оценки удовлетворённости официальным сервисом респондентам предложили ответить на целый ряд вопросов, касающихся скорости обслуживания, удобства расположения сервисных станций, качества ремонта и ряда других важных параметров. Оценка автомобильных брендов осуществлялась по 1 000-балльной шкале.

По подсчётам экспертов, средний уровень удовлетворённости сервисом повысился на 12 баллов по отношению к предшествующему году. Лидером рейтинга в США в премиальном сегменте стала японская марка Infiniti с показателем 876 баллов. Это на 48 баллов выше, чем в среднем по всем маркам и на 14 — среди премиальных брендов. На второй позиции расположился немецкий Porsche (874 балла), а на третьей сточке — Audi, Cadillac и Lexus (по 871 пункту). В массовом сегменте лидером стала марка Buick с показателем 850 баллов. Вторую строчку поделили между собой Chevrolet и MINI (по 849 баллов), а на третьей позиции оказался GMC с показателем 843 балла.

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Также специалисты агентства выяснили, что для записи на техническое обслуживание автолюбители стали охотнее применять интернет. Особенно часть этим способом пользуются молодые люди «Поколения Y» (родившиеся после 1981 года). Эту же аудиторию успешно привлекают всевозможные дилерские акции. Наиболее важным для автовладельцев критерием выбора сервиса по-прежнему остаются рекомендации и отзывы знакомых.
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 Теги: США, рейтинг

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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