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Раздел: Авто  
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Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин

Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин Автомобиль создали на базе крупнейшего пикапа в мире - Ford F-650.

Сегодня сверхдлинным лимузином уже сложно удивить, однако эта машина – так называемый лимобас на шасси самого большого пикапа в мире Ford F-650 – не оставит равнодушным никого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Этот невероятный лимузин называется лимобас и построен на базе самого большого пикапа в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса – Ford F-650. Машина имеет длину почти 15 метров и рассчитана на перевозку 32 человек. Настоящий автобус из пикапа.

Внутренняя высота салона позволяет свободно перемещаться по салону и даже танцевать. Если быть точным, то салон разделен на две зоны – VIP лаунж и танцевальную. К услугам пассажиров – 6 плазменных экранов с DVD, караоке на 4000 песен, высококлассная аудиосистема. Что уж говорить про богатый на выбор мини-бар.

Лимобас передвигается по городу в основном на малой скорости – пассажирам некуда спешить, им нужно обеспечить максимум комфорта и дать возможность насладиться видами из окна.

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В нашем случае, как видно по фото, лимобас имеет в основе заднеприводный Ford F-650, хотя данная машина возможна и с полным приводом. Арендовать лимобас можно по цене от 1800 до 3000 грн за первый час, в зависимости от количества пассажиров.

Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
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 Теги: лимузин, пикап

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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