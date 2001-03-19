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Киевские умельцы превратили самый большой пикап в лимузин
Автомобиль создали на базе крупнейшего пикапа в мире - Ford F-650.
Сегодня сверхдлинным лимузином уже сложно удивить, однако эта машина – так называемый лимобас на шасси самого большого пикапа в мире Ford F-650 – не оставит равнодушным никого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Этот невероятный лимузин называется лимобас и построен на базе самого большого пикапа в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса – Ford F-650. Машина имеет длину почти 15 метров и рассчитана на перевозку 32 человек. Настоящий автобус из пикапа.
Внутренняя высота салона позволяет свободно перемещаться по салону и даже танцевать. Если быть точным, то салон разделен на две зоны – VIP лаунж и танцевальную. К услугам пассажиров – 6 плазменных экранов с DVD, караоке на 4000 песен, высококлассная аудиосистема. Что уж говорить про богатый на выбор мини-бар.
Лимобас передвигается по городу в основном на малой скорости – пассажирам некуда спешить, им нужно обеспечить максимум комфорта и дать возможность насладиться видами из окна.
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В нашем случае, как видно по фото, лимобас имеет в основе заднеприводный Ford F-650, хотя данная машина возможна и с полным приводом. Арендовать лимобас можно по цене от 1800 до 3000 грн за первый час, в зависимости от количества пассажиров.
Сегодня сверхдлинным лимузином уже сложно удивить, однако эта машина – так называемый лимобас на шасси самого большого пикапа в мире Ford F-650 – не оставит равнодушным никого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Этот невероятный лимузин называется лимобас и построен на базе самого большого пикапа в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса – Ford F-650. Машина имеет длину почти 15 метров и рассчитана на перевозку 32 человек. Настоящий автобус из пикапа.
Внутренняя высота салона позволяет свободно перемещаться по салону и даже танцевать. Если быть точным, то салон разделен на две зоны – VIP лаунж и танцевальную. К услугам пассажиров – 6 плазменных экранов с DVD, караоке на 4000 песен, высококлассная аудиосистема. Что уж говорить про богатый на выбор мини-бар.
Лимобас передвигается по городу в основном на малой скорости – пассажирам некуда спешить, им нужно обеспечить максимум комфорта и дать возможность насладиться видами из окна.
Читайте также: Названы десять моделей авто, выпущенных наибольшим тиражом
В нашем случае, как видно по фото, лимобас имеет в основе заднеприводный Ford F-650, хотя данная машина возможна и с полным приводом. Арендовать лимобас можно по цене от 1800 до 3000 грн за первый час, в зависимости от количества пассажиров.
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