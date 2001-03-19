Раздел: Авто
Эксперты составили список самых ненадежных автомобилей
В рейтинг вошли десять современных моделей авто.
Многие водители при выборе новой машины присматриваются к обзорам популярных автоизданий. При этом особого внимания заслуживает информация о надежности той или иной модели. Именно для них некоммерческая организация Consumer Reports каждый год публикует список самых проблемных машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
1. Компактный автомобиль Ford Focus Sedan третьего поколения.
Еще несколько лет назад седаны и хэтчбеки Ford Focus были в лидерах продаж новых автомобилей в России. Но с появлением новой модели в 2011 году многое изменилось. Несмотря на привлекательный внешний вид, потенциальных покупателей отпугивает информация о ненадежной трансмиссии. Также известно о проблемах с информационно-развлекательной системой Sync 3.
2. Итальянский городской автомобиль Fiat 500.
Итальянские автомобили никогда не считались особо надежными, но компактный хэтчбек Fiat 500 стал настоящей «бедой на колесах». Из недостатков модели можно назвать ненадежную работу двигателя и трансмиссии, тормозов, информационно-развлекательной системы. Но самое большое разочарование вызывает то, что эти проблемы остаютя нерешенными с момента появления нового Fiat 500 в 2007 году.
3. Спортивный автомобиль Chevrolet Camaro 6-го поколения выпускается с 2016 года.
Американская легенда Chevrolet Camaro – один из самых ненадежных спортивных автомобилей на рынке. Владельцы машины могут подтвердить о наличии проблем с окраской кузова, трансмиссией, выхлопной системой, силовым оборудованием, электроникой.
4. Новый британский кроссовер Jaguar F-Pace 2018 года.
Выпуск компактного кроссовера Jaguar F-Pace начался в 2016 году. Автомобилю предстоит непростой путь, так как автоэксперты уже назвали его одним из самых ненадежных среди одноклассников. Водители чаще всего жалуются на привод, сильный шум, а бортовую систему и вовсе называют ужасной.
5. Крохотный хэтчбек Ford Fiesta.
Хэтчбек Ford Fiesta шестого поколения проявил себя как одна из наименее надежных моделей в классе субкомпактных автомобилей. Чаще всего владельцев Fiesta подводит трансмиссия, а также слабый кузов. У машин последних лет выпуска решены проблемы с информационно-развлекательной системой MyFord Touch, но у водителей возникли претензии к измененной климатической системе.
6. Немецкий кроссовер Mercedes GLC 2018 года.
Компактный роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLC продается с 2015 года, но машина так и не вылечилась от некоторых «детских болезней». Чаще всего входят из строя тормоза, двигатель и подвеска. А электроника, традиционно слабое место машин Mercedes-Benz в последнее время, также не показала улучшения.
7. Шведский внедорожник Volvo XC90 второго поколения выпускается с 2014 года.
Разработчики шведского внедорожника Volvo XC90 заявили, что машина второго поколения стала намного лучше первоначальной модели. Автомобильные специалисты согласны с тем, что у XC90 очень надежный двигатель и трансмиссия. Но в то же время электроника машины получила множество нареканий, что не характерно для шведского производителя.
8. Полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade 2018 года.
В предыдущие годы автомобильные журналисты уже отмечали, что задний диван Cadillac Escalade довольно тесный, а климат-контроль имеет слабый функционал. А частые проблемы с двигателем и трансмиссией и вовсе принесли внедорожнику славу одной из самых ненадежных машин на рынке.
9. Большой электрический кроссовер Tesla Model X 2017 года.
Сложно найти автомобиль, который «рождался» в таких же муках, как Tesla Model X. Автомобиль появился в 2015 году, но его «детские болезни» еще не вылечены. Новейшие технологии, примененные в электрическом кроссовере, до сих пор доставляют немало проблем их владельцам, особенно кузов и программное обеспечение.
10. Огромный американский кроссовер GMC Acadia 2018 года.
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Сейчас на рынке сложно найти более «американский» автомобиль, чем GMC Acadia. Но у этого полноразмерного кроссовера есть ряд существенных недостатков. Владельцы машины часто жалуются на систему привода, электронику, стеклоподъемники. А немалый расход топлива (12,5 литров на 100 километров) делает Acadia еще менее привлекательной покупкой.
Многие водители при выборе новой машины присматриваются к обзорам популярных автоизданий. При этом особого внимания заслуживает информация о надежности той или иной модели. Именно для них некоммерческая организация Consumer Reports каждый год публикует список самых проблемных машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
1. Компактный автомобиль Ford Focus Sedan третьего поколения.
Еще несколько лет назад седаны и хэтчбеки Ford Focus были в лидерах продаж новых автомобилей в России. Но с появлением новой модели в 2011 году многое изменилось. Несмотря на привлекательный внешний вид, потенциальных покупателей отпугивает информация о ненадежной трансмиссии. Также известно о проблемах с информационно-развлекательной системой Sync 3.
2. Итальянский городской автомобиль Fiat 500.
Итальянские автомобили никогда не считались особо надежными, но компактный хэтчбек Fiat 500 стал настоящей «бедой на колесах». Из недостатков модели можно назвать ненадежную работу двигателя и трансмиссии, тормозов, информационно-развлекательной системы. Но самое большое разочарование вызывает то, что эти проблемы остаютя нерешенными с момента появления нового Fiat 500 в 2007 году.
3. Спортивный автомобиль Chevrolet Camaro 6-го поколения выпускается с 2016 года.
Американская легенда Chevrolet Camaro – один из самых ненадежных спортивных автомобилей на рынке. Владельцы машины могут подтвердить о наличии проблем с окраской кузова, трансмиссией, выхлопной системой, силовым оборудованием, электроникой.
4. Новый британский кроссовер Jaguar F-Pace 2018 года.
Выпуск компактного кроссовера Jaguar F-Pace начался в 2016 году. Автомобилю предстоит непростой путь, так как автоэксперты уже назвали его одним из самых ненадежных среди одноклассников. Водители чаще всего жалуются на привод, сильный шум, а бортовую систему и вовсе называют ужасной.
5. Крохотный хэтчбек Ford Fiesta.
Хэтчбек Ford Fiesta шестого поколения проявил себя как одна из наименее надежных моделей в классе субкомпактных автомобилей. Чаще всего владельцев Fiesta подводит трансмиссия, а также слабый кузов. У машин последних лет выпуска решены проблемы с информационно-развлекательной системой MyFord Touch, но у водителей возникли претензии к измененной климатической системе.
6. Немецкий кроссовер Mercedes GLC 2018 года.
Компактный роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLC продается с 2015 года, но машина так и не вылечилась от некоторых «детских болезней». Чаще всего входят из строя тормоза, двигатель и подвеска. А электроника, традиционно слабое место машин Mercedes-Benz в последнее время, также не показала улучшения.
7. Шведский внедорожник Volvo XC90 второго поколения выпускается с 2014 года.
Разработчики шведского внедорожника Volvo XC90 заявили, что машина второго поколения стала намного лучше первоначальной модели. Автомобильные специалисты согласны с тем, что у XC90 очень надежный двигатель и трансмиссия. Но в то же время электроника машины получила множество нареканий, что не характерно для шведского производителя.
8. Полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade 2018 года.
В предыдущие годы автомобильные журналисты уже отмечали, что задний диван Cadillac Escalade довольно тесный, а климат-контроль имеет слабый функционал. А частые проблемы с двигателем и трансмиссией и вовсе принесли внедорожнику славу одной из самых ненадежных машин на рынке.
9. Большой электрический кроссовер Tesla Model X 2017 года.
Сложно найти автомобиль, который «рождался» в таких же муках, как Tesla Model X. Автомобиль появился в 2015 году, но его «детские болезни» еще не вылечены. Новейшие технологии, примененные в электрическом кроссовере, до сих пор доставляют немало проблем их владельцам, особенно кузов и программное обеспечение.
10. Огромный американский кроссовер GMC Acadia 2018 года.
Читайте также: В украинской армии появится мощный грузовик
Сейчас на рынке сложно найти более «американский» автомобиль, чем GMC Acadia. Но у этого полноразмерного кроссовера есть ряд существенных недостатков. Владельцы машины часто жалуются на систему привода, электронику, стеклоподъемники. А немалый расход топлива (12,5 литров на 100 километров) делает Acadia еще менее привлекательной покупкой.
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